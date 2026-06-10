サンリオキャラ145以上が大集合 初の自社ゲーム『サンリオ パーティランド』10月29日発売決定
サンリオは10日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」の第1作となるNintendo Switch／Nintendo Switch 2向けパーティゲーム『サンリオ パーティランド』を2026年10月29日に発売すると発表した。あわせてパッケージ版の予約受付を開始し、公式サイトの公開とプロモーションムービーの配信もスタートした。
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本作は、サンリオキャラクターたちが暮らす街を舞台に、プレイヤーが作成したオリジナルアバターを通じてキャラクターたちと交流しながら遊べるパーティゲーム。ゲーム内にはパートナーとして一緒に遊べる16キャラクターを含む145以上のサンリオキャラクターが登場する。
収録されるミニゲームは45種類以上。サンリオキャラクターのかわいらしい姿だけでなく、普段は見られないような一面も楽しめる内容となっている。すべてのミニゲームは「みんななかよく」をテーマにした協力型で、1人プレイに加え最大4人でのプレイに対応する。
また、ミニゲーム以外にもボードゲームやアバターの着せ替え、シール集め、魚釣りなど多彩なコンテンツを収録。子どもから大人まで楽しめる直感的な操作性も特徴だ。
パッケージ版には数量限定特典として、本作オリジナルデザインの「ハローキティ ミニマスコットホルダー」が付属する。ゲームの世界観をイメージしたネオンカラー仕様で展開される。
一方、ダウンロード版には早期購入特典として、ゲーム内で使用できる「80以上のサンリオキャラクターが選べるアバター用Tシャツ」を用意。80以上のキャラクターデザインから好きなものを選び、アバターに着せることができる。特典受け取り期間は2027年1月28日午後11時59分までとなる。
さらに、サンリオショップおよびサンリオオンラインショップ限定セットの販売も決定した。パッケージ版ソフトに加え、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミのフィギュアセットを同梱。加えて、NFC機能搭載スペシャルカードが付属し、ゲーム内で「ちびっとも」のフルーツデザインコスチュームを着たハローキティやポチャッコ、バッドばつ丸など8キャラクターを入手できる。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
本作は、サンリオキャラクターたちが暮らす街を舞台に、プレイヤーが作成したオリジナルアバターを通じてキャラクターたちと交流しながら遊べるパーティゲーム。ゲーム内にはパートナーとして一緒に遊べる16キャラクターを含む145以上のサンリオキャラクターが登場する。
収録されるミニゲームは45種類以上。サンリオキャラクターのかわいらしい姿だけでなく、普段は見られないような一面も楽しめる内容となっている。すべてのミニゲームは「みんななかよく」をテーマにした協力型で、1人プレイに加え最大4人でのプレイに対応する。
また、ミニゲーム以外にもボードゲームやアバターの着せ替え、シール集め、魚釣りなど多彩なコンテンツを収録。子どもから大人まで楽しめる直感的な操作性も特徴だ。
パッケージ版には数量限定特典として、本作オリジナルデザインの「ハローキティ ミニマスコットホルダー」が付属する。ゲームの世界観をイメージしたネオンカラー仕様で展開される。
一方、ダウンロード版には早期購入特典として、ゲーム内で使用できる「80以上のサンリオキャラクターが選べるアバター用Tシャツ」を用意。80以上のキャラクターデザインから好きなものを選び、アバターに着せることができる。特典受け取り期間は2027年1月28日午後11時59分までとなる。
さらに、サンリオショップおよびサンリオオンラインショップ限定セットの販売も決定した。パッケージ版ソフトに加え、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミのフィギュアセットを同梱。加えて、NFC機能搭載スペシャルカードが付属し、ゲーム内で「ちびっとも」のフルーツデザインコスチュームを着たハローキティやポチャッコ、バッドばつ丸など8キャラクターを入手できる。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ