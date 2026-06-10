【「キングダム ハーツ」シリーズコレクション】 6月16日より発売

グラニフは、ゲーム「キングダム ハーツ」シリーズの最新コレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて6月16日より発売する。

本コレクションでは、ソラ、ドナルド、グーフィー、王様、キーブレードなど、「キングダム ハーツ」の世界を感じられる象徴的なビジュアルやキャラクターをモチーフにしたTシャツやバッグなど全19種類のアイテムが展開される。

なお、グラニフ公式オンラインストアでは、6月10日0時から6月15日23時59分までの期間、本コレクションアイテムの予約販売が実施される。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。

【商品の一部】

「XIII機関｜ビッグシルエット半袖パーカー」価格：5,900円

「サンフランソウキョウ｜ビッグシルエットTシャツ」価格：4,900円

「大切｜ルーズフィット半袖シャツ」価格：7,500円

「鍵が導く心のままに｜ビッグシルエット半袖シャツ」価格：7,500円

「大切｜ショルダーバッグ」価格：5,900円

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