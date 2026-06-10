本木雅弘＆菅田将暉らチーム「黒牢城」、カンヌ映画祭の潜入動画解禁 メディアを沸かせた宮舘涼太の“ブレない華麗さ”も
■「夢のような時間だった」
俳優・本木雅弘主演の映画『黒牢城』（19日公開）のキャスト陣の素顔に迫る、カンヌ映画祭に潜入した特別映像が解禁された。
【動画】キャスト・監督に完全密着したカンヌ映画祭の潜入動画解禁
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。メガホンを取るのは、黒沢清監督。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇となる今作は、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高由里子）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。第79回カンヌ国際映画祭 「カンヌ・プレミア」部門正式出品を果たした。
今回解禁された映像は、カンヌ国際映画祭での興奮と、キャスト・監督らに完全密着した貴重な素顔。「【裏側潜入】カンヌ映画祭の1日が怒涛すぎた」と題されている。フランス・カンヌの地に降り立ったのは、本木、菅田、青木崇高（荒木久左衛門役）、宮舘涼太（乾助三郎役）、黒沢監督らチーム「黒牢城」。
映像内には、「夢のような時間だった」と一同が喜びの心境を明かすレッドカーペットや、宮舘が華麗なターンを披露し世界各国のメディアを沸かせたフォトコールでの熱狂、本番直前に互いの衣装を見比べ「オセロみたい」と笑い合う本木と菅田の仲睦まじいやりとりなど、キャストらの強い絆と素顔の魅力を感じさせる数々の瞬間が余すところなく収められている。
公式上映直前、ほどよい緊張感のなかリラックスした表情で乾杯を交わす一同。そして迎えた満員のドビュッシー・シアターでの公式上映では、エンドロール直後から約1000人の観客総立ちによる5分間のスタンディングオベーションが会場を包み込んだ。
映像後半では、現地の熱狂的な反応を全身で浴びた本木らが誇らしい表情を浮かべる場面も。国境を越えて作品の魂が届いた感動の舞台裏を鮮烈に伝える本映像は、映画への期待感を加速させること請け合いだ。
俳優・本木雅弘主演の映画『黒牢城』（19日公開）のキャスト陣の素顔に迫る、カンヌ映画祭に潜入した特別映像が解禁された。
【動画】キャスト・監督に完全密着したカンヌ映画祭の潜入動画解禁
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。メガホンを取るのは、黒沢清監督。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇となる今作は、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高由里子）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。第79回カンヌ国際映画祭 「カンヌ・プレミア」部門正式出品を果たした。
映像内には、「夢のような時間だった」と一同が喜びの心境を明かすレッドカーペットや、宮舘が華麗なターンを披露し世界各国のメディアを沸かせたフォトコールでの熱狂、本番直前に互いの衣装を見比べ「オセロみたい」と笑い合う本木と菅田の仲睦まじいやりとりなど、キャストらの強い絆と素顔の魅力を感じさせる数々の瞬間が余すところなく収められている。
公式上映直前、ほどよい緊張感のなかリラックスした表情で乾杯を交わす一同。そして迎えた満員のドビュッシー・シアターでの公式上映では、エンドロール直後から約1000人の観客総立ちによる5分間のスタンディングオベーションが会場を包み込んだ。
映像後半では、現地の熱狂的な反応を全身で浴びた本木らが誇らしい表情を浮かべる場面も。国境を越えて作品の魂が届いた感動の舞台裏を鮮烈に伝える本映像は、映画への期待感を加速させること請け合いだ。