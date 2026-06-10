「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）

初球をたたいた自身１１試合ぶりのアーチが、次戦につながる光となった。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が６点を追った五回２死一塁で、左翼へ２号２ラン。意地の一発となったがチームは屈辱的な大敗を喫し、２位・巨人が０・５ゲーム差に迫り、上位３チームが１ゲーム内にひしめき合う形となった。

大敗の中に、一筋の光が差した。意地を見せたのは立石だ。博多にそびえる敵地で放った完璧ともいえる２号２ラン。５月２４日の巨人戦（東京ド）以来、１１試合ぶりの一発で虎党に追い上げの期待を抱かせた。

６点を追った五回２死一塁。そこまで大津に３安打無得点に抑え込まれていた中だった。「点差は関係なく。積極的に行こうと」。内角高めに甘く入った初球の緩い変化球を捉えた。「いってほしいなと思っていました」と期待のまなざしでグングン伸びていく白球を見つめた。打球はそのまま黄色く染まった左翼のホームランテラスへ着弾。打球速度１５８キロ、飛距離１１９メートルという強烈な一発だ。二塁ベースを回ったところで、歓声の鳴りやまぬスタンドへ拳を掲げた。

好球必打の極意だ。これで初球打率は１３打数７安打での・５３８と驚異の数字を誇る。「（初球打ちが）良い結果につながる時もある。甘い球が来たら初球とか関係なく行こうと思っていました」。積極的にスイングを仕掛け、失投に目を光らせるリードオフマンの存在は相手投手にとって気が抜けないはずだ。

初回先頭でも同様だった。初球の直球をはじき返すと、打球は周東のグラブをわずかにかすめる中前打となった。プレーボールと同時に自らのバットで号砲を鳴らした。

ただ悔やまれたのはその直後の走塁だった。中野の犠打で二進後、森下の一打は右前打となったが、立石は自重しながら打球の行方を確認し、スタートが遅れた。結果的に一、三塁でとどまり後続が倒れた。先制機を逸する形となり「走塁の面とかでまだ課題があった。先制点につながる走塁ができたらよかった」と唇をかんだ。

三塁の定位置から敵陣の猛攻を目の当たりにし、「すごかったです」と度肝を抜かれた。ただ、感心するばかりではない。悔しさを糧に進んで行くのみだ。藤川監督は「また明日、しっかりやってほしいなと思いますね」と期待を込めた。昨年の日本シリーズの再戦となる今回の３連戦。第１ラウンドでは敗れた中、“新戦力”が芽吹いた。このままでは終われない。異彩を放つルーキーが次戦こそはやり返す。

◆ビジターと初球打率が好成績 立石のビジター成績は２８打数１２安打で打率・４２９、２本塁打、７打点に。ホーム成績は３８打数４安打で打率・１０５、２打点。また、初球打率はこの日で打率・５３８（１３打数７安打）。ちなみに先発１番は８試合目で打率・３１４（３５打数１１安打）。一方、同６番は６試合で打率・１３０（２３打数３安打）となっている。