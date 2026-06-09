◇プロボクシング スーパーフェザー級 10回戦 堤駿斗（志成）《10回戦》フェリックス・バティスタ（ドミニカ共和国）（2026年7月14日 東京・後楽園ホール）

元東洋太平洋フェザー級王者で現WBAスーパーフェザー級5位の堤駿斗（26＝志成、8勝5KO）が7月14日に東京・後楽園ホールで行われるノンタイトル同級10回戦で、フェリックス・バティスタ（29＝ドミニカ共和国）と対戦することが決まった。9日、所属する志成ジムが発表した。

バティスタは現在、世界ランキングには入っていないものの14戦全勝10KOの“強敵”。年末にも世界初挑戦が濃厚な堤は次戦が“世界前哨戦”となる見込みで、5月の発表会見では「どんな相手でも判定ではなく、倒して勝ってインパクトのある勝ち方をしたい。今の4団体のチャンピオンにプレッシャーをかけられるような勝ち方をして“もう世界以外ないだろう”と言ってもらえるような内容をお見せしたい」と抱負を語っていた。

世界ユース選手権を日本人で初めて制したアマチュア13冠の堤は、昨年12月に世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）らが出場したサウジアラビアでの興行でWBA同級正規王者ジェームス・ディケンズ（英国）に挑戦予定だったが、試合2週間前のスパーリングで右眼窩（がんか）底を骨折。初の世界挑戦は自身の負傷で無念の欠場となっていた。