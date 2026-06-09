¡Ú¶¥±Ë¡Û£±£·ºÐ¤ÎÂç¶¶¿®¡¡ÆüËÜÁª¼ê¸¢£Ö¤Ç¤âÀ®Ä¹»ß¤á¤º¡ÖºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¶¥±ËÆüËÜÁª¼ê¸¢ÃË»Ò£²£°£°¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¡Ê£¶Æü¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿àÅ·ºÍáÂç¶¶¿®¡Ê£±£·¡áËçÊý£Ó£Ó¡Ë¤Ë¤â¹â¹»À¸¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¿å±ËÁª¼ê¸¢¡Ê£¸·î³«Ëë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¡¢Âç¶¶¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤òà¼èºàá¡£¡ÖÍèÇ¯¤«¤éÅìÍÎÂç¤ËÆþ¤ëÂç¶¶¿®¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿©À¸³è¤ò²þÁ±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥º¥Ð¥êÄ¾¸À¤µ¤ì¤¿¡£
à¸ø³«»ØÆ³á¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ï¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥Ý¥Æ¥Á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤´ÈÓÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤ë¤Õ¤·¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤ª¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Ð°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ºÇ¶á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÌîºÚ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¤È²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¼çÄ¥¤ÇÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Ê¿±Ë¤®¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë²¬Î±ÂçÏÂ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë£Ó£Ã¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¶¶¤ÏÅ·ºÍ¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ã¯¤âÍýÏÀ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«Â®¤¤¤Î¤ÏÅ·ºÍ¤ÎÆÃÄ§¡×¤ÈºÇÂçµé¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¤¬£±¼ïÌÜ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Öº£²ó¤Ï¶¯²½¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Ì¤Ü¤ì¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¡Ê·ë²Ì¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤Ï¡Ë¶¯²½¤¬·ë¹½¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¤¤Å¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ñ¥·¤Ç¤Ï¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¤¿¤á¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡Ê£¹·î³«Ëë¡¢°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¤ÏµÏ¿¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¡£Å·ºÍ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£