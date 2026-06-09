　6月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは277銘柄。東証終値比で上昇は173銘柄、下落は78銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが57銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は630円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9417>　スマバ　　　　　　　451　　+80（ +21.6%）
2位 <4174>　アピリッツ　　　　　865　 +150（ +21.0%）
3位 <3559>　ＰバンＣＯＭ　　　　516　　+80（ +18.3%）
4位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 35.2　 +5.2（ +17.3%）
5位 <4881>　ファンペップ　　　　 67　　 +8（ +13.6%）
6位 <2983>　アールプラン　　　 1685　 +170（ +11.2%）
7位 <6336>　石井表記　　　　　 1599　 +140（　+9.6%）
8位 <2667>　イメージワン　　　　151　　+12（　+8.6%）
9位 <1433>　ベステラ　　　　　 1095　　+78（　+7.7%）
10位 <3911>　Ａｉｍｉｎｇ　　　　175　　+11（　+6.7%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1844>　大盛工業　　　　　　478　　-47（　-9.0%）
2位 <7373>　アイドマＨＤ　　　 1051　　-94（　-8.2%）
3位 <4177>　ｉ－ｐｌｕｇ　　　 1300　 -112（　-7.9%）
4位 <7435>　ナ・デックス　　　　950　　-63（　-6.2%）
5位 <3645>　メディカルＮ　　　227.2　-11.8（　-4.9%）
6位 <5599>　Ｓ＆Ｊ　　　　　　　933　　-47（　-4.8%）
7位 <4151>　協和キリン　　　 2239.6　-97.9（　-4.2%）
8位 <3137>　ファンデリー　　　179.3　 -6.7（　-3.6%）
9位 <3185>　夢展望　　　　　　　141　　 -5（　-3.4%）
10位 <7238>　ブレーキ　　　　　111.2　 -3.8（　-3.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6976>　太陽誘電　　　　　18500　 +525（　+2.9%）
2位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1738.2　+34.7（　+2.0%）
3位 <6723>　ルネサス　　　　　 4465　　+70（　+1.6%）
4位 <6981>　村田製　　　　　　 9845　 +153（　+1.6%）
5位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3890　　+55（　+1.4%）
6位 <2801>　キッコマン　　　　 1570　+17.5（　+1.1%）
7位 <4062>　イビデン　　　　　18800　 +205（　+1.1%）
8位 <9104>　商船三井　　　　　 5938　　+60（　+1.0%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7119　　+71（　+1.0%）
10位 <6971>　京セラ　　　　　　 3662　+35.0（　+1.0%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4151>　協和キリン　　　 2239.6　-97.9（　-4.2%）
2位 <4506>　住友ファーマ　　　 1439　-23.0（　-1.6%）
3位 <2802>　味の素　　　　　 4719.9　-37.1（　-0.8%）
4位 <3407>　旭化成　　　　　　 1704　-12.0（　-0.7%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1227　 -7.5（　-0.6%）
6位 <4042>　東ソー　　　　　　 2767　-15.5（　-0.6%）
7位 <4063>　信越化　　　　　　 6810　　-26（　-0.4%）
8位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4050　　-15（　-0.4%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　518.5　 -0.7（　-0.1%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3500　 -1.0（　-0.0%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース