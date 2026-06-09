[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇173銘柄・下落78銘柄（東証終値比）
6月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは277銘柄。東証終値比で上昇は173銘柄、下落は78銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は76銘柄。うち値上がりが57銘柄、値下がりは11銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は630円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9417> スマバ 451 +80（ +21.6%）
2位 <4174> アピリッツ 865 +150（ +21.0%）
3位 <3559> ＰバンＣＯＭ 516 +80（ +18.3%）
4位 <3667> ｅｎｉｓｈ 35.2 +5.2（ +17.3%）
5位 <4881> ファンペップ 67 +8（ +13.6%）
6位 <2983> アールプラン 1685 +170（ +11.2%）
7位 <6336> 石井表記 1599 +140（ +9.6%）
8位 <2667> イメージワン 151 +12（ +8.6%）
9位 <1433> ベステラ 1095 +78（ +7.7%）
10位 <3911> Ａｉｍｉｎｇ 175 +11（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1844> 大盛工業 478 -47（ -9.0%）
2位 <7373> アイドマＨＤ 1051 -94（ -8.2%）
3位 <4177> ｉ－ｐｌｕｇ 1300 -112（ -7.9%）
4位 <7435> ナ・デックス 950 -63（ -6.2%）
5位 <3645> メディカルＮ 227.2 -11.8（ -4.9%）
6位 <5599> Ｓ＆Ｊ 933 -47（ -4.8%）
7位 <4151> 協和キリン 2239.6 -97.9（ -4.2%）
8位 <3137> ファンデリー 179.3 -6.7（ -3.6%）
9位 <3185> 夢展望 141 -5（ -3.4%）
10位 <7238> ブレーキ 111.2 -3.8（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6976> 太陽誘電 18500 +525（ +2.9%）
2位 <7186> 横浜ＦＧ 1738.2 +34.7（ +2.0%）
3位 <6723> ルネサス 4465 +70（ +1.6%）
4位 <6981> 村田製 9845 +153（ +1.6%）
5位 <6762> ＴＤＫ 3890 +55（ +1.4%）
6位 <2801> キッコマン 1570 +17.5（ +1.1%）
7位 <4062> イビデン 18800 +205（ +1.1%）
8位 <9104> 商船三井 5938 +60（ +1.0%）
9位 <9984> ＳＢＧ 7119 +71（ +1.0%）
10位 <6971> 京セラ 3662 +35.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2239.6 -97.9（ -4.2%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1439 -23.0（ -1.6%）
3位 <2802> 味の素 4719.9 -37.1（ -0.8%）
4位 <3407> 旭化成 1704 -12.0（ -0.7%）
5位 <7272> ヤマハ発 1227 -7.5（ -0.6%）
6位 <4042> 東ソー 2767 -15.5（ -0.6%）
7位 <4063> 信越化 6810 -26（ -0.4%）
8位 <6701> ＮＥＣ 4050 -15（ -0.4%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 518.5 -0.7（ -0.1%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3500 -1.0（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9417> スマバ 451 +80（ +21.6%）
2位 <4174> アピリッツ 865 +150（ +21.0%）
3位 <3559> ＰバンＣＯＭ 516 +80（ +18.3%）
4位 <3667> ｅｎｉｓｈ 35.2 +5.2（ +17.3%）
5位 <4881> ファンペップ 67 +8（ +13.6%）
6位 <2983> アールプラン 1685 +170（ +11.2%）
7位 <6336> 石井表記 1599 +140（ +9.6%）
8位 <2667> イメージワン 151 +12（ +8.6%）
9位 <1433> ベステラ 1095 +78（ +7.7%）
10位 <3911> Ａｉｍｉｎｇ 175 +11（ +6.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1844> 大盛工業 478 -47（ -9.0%）
2位 <7373> アイドマＨＤ 1051 -94（ -8.2%）
3位 <4177> ｉ－ｐｌｕｇ 1300 -112（ -7.9%）
4位 <7435> ナ・デックス 950 -63（ -6.2%）
5位 <3645> メディカルＮ 227.2 -11.8（ -4.9%）
6位 <5599> Ｓ＆Ｊ 933 -47（ -4.8%）
7位 <4151> 協和キリン 2239.6 -97.9（ -4.2%）
8位 <3137> ファンデリー 179.3 -6.7（ -3.6%）
9位 <3185> 夢展望 141 -5（ -3.4%）
10位 <7238> ブレーキ 111.2 -3.8（ -3.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6976> 太陽誘電 18500 +525（ +2.9%）
2位 <7186> 横浜ＦＧ 1738.2 +34.7（ +2.0%）
3位 <6723> ルネサス 4465 +70（ +1.6%）
4位 <6981> 村田製 9845 +153（ +1.6%）
5位 <6762> ＴＤＫ 3890 +55（ +1.4%）
6位 <2801> キッコマン 1570 +17.5（ +1.1%）
7位 <4062> イビデン 18800 +205（ +1.1%）
8位 <9104> 商船三井 5938 +60（ +1.0%）
9位 <9984> ＳＢＧ 7119 +71（ +1.0%）
10位 <6971> 京セラ 3662 +35.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2239.6 -97.9（ -4.2%）
2位 <4506> 住友ファーマ 1439 -23.0（ -1.6%）
3位 <2802> 味の素 4719.9 -37.1（ -0.8%）
4位 <3407> 旭化成 1704 -12.0（ -0.7%）
5位 <7272> ヤマハ発 1227 -7.5（ -0.6%）
6位 <4042> 東ソー 2767 -15.5（ -0.6%）
7位 <4063> 信越化 6810 -26（ -0.4%）
8位 <6701> ＮＥＣ 4050 -15（ -0.4%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 518.5 -0.7（ -0.1%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3500 -1.0（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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