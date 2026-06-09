混雑目立つ「イナロク」を快適に

国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所は2026年2月26日、国が主体となって事業を進めている国道176号のバイパス区間「名塩（なじお）道路」のうち、名塩道路1-2工区の進捗状況を発表しました。



どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。また、現在の進捗はどうなっているのでしょうか。

国道176号は、京都府福知山市や兵庫県丹波篠山市、大阪府豊中市などを経由して、京都府宮津市と大阪市北区を結ぶ総延長約180kmの一般国道です。

【画像】超便利!? これが国道176号「名塩道路」のルートと工事状況です！（18枚）

2府1県にまたがって南北にルートを取り、阪神高速や中国道、山陰近畿道などと接続し、物流や観光など多岐に渡って活用される重要な交通ネットワークで、摂津や両丹地域の沿線ユーザーからは「イナロク」の愛称で親しまれています。

このうち名塩道路は、兵庫県南部の国道176号のバイパス区間として兵庫県西宮市山口町と宝塚市栄町を結ぶ延長約10kmの道路です。

ちょうどこの区間はJR宝塚線や阪急宝塚線、中国道と並走する区間で、宝塚と西宮を結ぶルートとして高い需要があります。そのため、1日あたり2万台を超える交通が集中するという混雑が日常的に発生しています。

それにも関わらず、六甲山地の東麓に阻まれ、全区間が幅員の狭い旧態依然とした2車線道路の設計で急カーブも多く、ヘアピンカーブが2回連続する区間もあり、極めて走りにくくなっています。

名塩道路は広域幹線道路としての役割を十全に果たせるよう改善するのを目的としており、事業が進行しています。

一部区間はすでに4車線化が完了して供用されているなか、西宮側の「東久保工区（とうくぼ・延長2.1km）」、宝塚側の「生瀬工区（なまぜ・延長1.3km）」が事業中となっています。

生瀬工区は当初2026年春に開通する予定でしたが、2025年2月に想定を超える硬質岩の分布、岩塊落下などの事故リスクなどを踏まえて開通時期の見直しが発表されており、現在は地質の調査を踏まえた改良工事や山を切り崩す工事、橋梁工事などが進められています。

2026年3月の段階では、硬質岩が出現した法面の作業は全7段中、7〜4段目が完了し、3段目を施工中とのことで、少しずつ進められています。

いっぽう、東久保工区は現在、まだ用地取得が進められている段階です。2026年2月時点で約94％の用地が取得済みとなっており、残る用地については「引き続き話し合いの中でご協力を求めていく方針」としています。

話し合いでの用地取得が困難な場合も想定して、土地収用法の活用も視野に入れた準備も並行して進めているといい、3月11日には同法に基づく事業説明会を開催しました。

工事を開始するためには、まず用地取得の完了は必須であり、本格的に事業が展開できる状態になるまでもう少し時間を要するようです。

晴れて完成すれば、伊丹・宝塚エリアから西宮・三田地域への一般道アクセスが改善。並行して通る中国道や北側の新名神が通行止になった場合のパイパスとしての利用も改善されます。

現在のところ、具体的な開通時期は未定ですが、1985年（昭和60年）の都市計画決定から40年以上となる悲願の達成が期待されます。