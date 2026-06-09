《旭川・女子高生殺害》「裁判官、裁判員の皆さま、どうか、あいつに私の娘が望む判決を…」父が涙の訴え…「ふてくされている」と法廷で指摘された“リコ”に懲役27年を求刑

北海道旭川市で2024年４月、当時17歳の女子高生Aさん（留萌市）が殺害された事件で殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の論告求刑公判が8日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。検察側は「被害者の人格の尊厳を無視しており、極めて残虐で悪質。動機も身勝手で酌量の余地はない」として懲役27年を求刑した。22日に判決が言い渡される。

〈画像〉「懲役23年の実刑」控訴しなかった“舎弟”小西受刑者の写真とバンザイ姿で口を大きく開ける内田被告の学生時代の写真

宣誓は拒否、法廷で「ふてくされている」と指摘されたリコ

起訴状によると内田被告は自身の画像をAさんが無断でSNSに投稿したことに腹を立て、2024年4月18日夜にAさんを留萌市内の道の駅に呼び出して車に乗せて暴行したうえ監禁。

全裸にして旭川市の神居大橋の欄干に座らせて動画撮影するなど無理やりわいせつな行為をしたうえ、繰り返し「死ね」「落ちろ」と罵声を浴びせて石狩川に転落させ、殺害したとされる。

この事件では全ての罪の共犯として小西優花受刑囚（21）が懲役23年の刑で服役中、監禁の共犯として少年X（事件当時16歳の無職）と少女Y（同16歳の女子高生）が逮捕され少年院送致などの処分を受けており、内田被告は事件全体を主導したとされる。

「事件当時内田被告に『舎弟』扱いされていた小西受刑囚が起訴事実を全面的に認めて控訴もせず服役した一方で、内田被告は当初から一貫して殺意を否認。

不同意わいせつ致死に関しては、服を脱がせるなどの行為と橋から落下して死亡したことに因果関係はなく、罪は不同意わいせつにとどまるという主張を崩していません。

小西受刑囚は、殺害行為に関わる神居古潭地区での出来事は、自身と内田被告の2人しか知らないことだから、『自分が真実を話すしかない』と証人尋問に出廷し、『リコさんの調書を読んだけど最初から最後まで全部ウソ』『リコさんがAさんの肩甲骨を両手のひらで押した』などと証言しました。

これに対して内田被告は従来通り殺意を否定、小西受刑囚の証言との相違には『小西さんは殺意の部分を認めて、今は懲役23年を下されているので、事件から２年も経って、私が殺意を争っていることに腹立たしいことでいっぱいなのかなと思いました』と述べています。

しかし、内田被告は小西受刑囚の裁判で証人出廷した際、偽証しないことを誓う宣誓すらせず、証言を拒んでスタスタと退廷しました。その理由を自身の裁判で検察官に問われると、『裁判の内容が違うからです』と答え、『同じ事件ですよ』と呆れさせるなど幼稚なやり取りを展開。

被害者遺族の代理として質問に立った弁護士に法廷での態度を『ふてくされている』と指摘され、判決を受け入れる心の準備を問われて『判決によって変わると思います』と述べるなど、露骨に自分本位の姿勢をさらけ出しました」（社会部司法担当記者）

「裁判官、裁判員の皆さま、どうか、どうか、あいつを…」

これを受けたこの日の公判では、検察の論告の前にAさんの父親が意見陳述に出廷し、大きな声で娘への思いを述べた。

「私は被害者の父親です。あの日告げられた内容はどれも耳を疑うばかりで、川に突き落とされたかもしれないと聞き、全身に鳥肌が立ちました。その日の夕方、神居古潭に行き、必死の思いで捜索しました。

1か月が経ち、川から見つかったと妻から涙声で電話がありました。滝川警察署で、白布に包まれて…あまりにも残酷で、その場で泣き崩れました。顔を見ることも触れることもできず『帰ってきてくれてありがとう』と声をかけることしかできませんでした。

長男が生まれ、次は女の子がほしいと思っていた中で生まれました。笑顔がかわいくて無邪気でYouTuberごっこをしたり、プリクラを撮ったりしました。事件の数か月前には家族でエスコン（フィールド）に行き、楽しむ姿を見て、家族っていいなと実感しました。

娘はかけがえのない宝物で、私は娘のことが大好きでした。2年という月日が流れた今も、苦しい日々を送っています。それでも、私たち家族を気遣ってくれる仲間たちのおかげで、歩んでくることができました。

捜査をしてくれた警察、検察官、弁護士の先生、取材をしてくださった記者の皆様、温かいお言葉を寄せてくれた方々、神居古潭にお花を手向けてくださった方々、お悔やみの言葉など、本当にありがとうございました」

父親は最後に内田被告を指さして、こう声を振り絞った。

「裁判官、裁判員の皆さま、どうか、どうか、あいつを、あいつに私の娘が望む判決を下してください。お願いします」

娘が受けた残虐非道な行為は、極刑をもって償われるべき。そう願う遺族に届いた求刑は「懲役27年」だった。論告された内田被告は終始表情を変えず、一点を見つめていた。

その心には、すでに判決を受け入れる準備が整ったのだろうか。それとも、求刑を上回る判決に心を揺らすことになるのか。2週間後の判決に注目が集まりそうだ。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班