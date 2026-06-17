先週、函館競馬が開幕した。思い起こせば去年は「レコードの夏」だった。函館記念でサッカーボーイが３７年守った芝２０００メートルの記録をヴェローチェエラが１分５７秒６で更新。２歳戦ではカイショーが芝１０００メートルを５６秒４で駆け４６年ぶりに塗り替えた。芝の記録は開催で計８回を数えた。今年の開幕前、関係者の声は割れていた。「力のいる洋芝向きと思って連れてきた。去年みたいに速かったら話にならない」、