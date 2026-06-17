◆ 大矢氏「ちょっと不調になった投手には必要な時がある」日本ハム・達孝太が16日、阪神戦でプロ初の中継ぎ登板。最速155kmの直球で三振を奪うなど、わずか9球で三者凡退に抑えた。16日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「なかなか先発が中継ぎで投げる機会はないと思うが、こういう変わった起用といいますか…」と問いかけると、解説の大矢明彦氏は「中継ぎで一球一球しっかり投げるということを