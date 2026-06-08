ハリウッドザコシショウがおなじみの開脚ジャンプをガチ披露。「人間ばなれしてる」「芸術」「こんなんあり得るの？」と喝采を浴びた。

【映像】脅威の高さ！ザコシの開脚ジャンプの瞬間

6日８日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#６が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回は多忙かつ年齢を重ねてきたMAD5のメンバーが健康診断を受診。しかし予算不足で本物のドクターを呼べず、お互いの体を見比べて他の人との違いから異常を見つける。

ザコシは「私の開脚ジャンプがどのくらい人と違うのか比べたい」と希望。ジャンプの高さと美しさで健康度をチェックすることに。

ケムリは90cm、くっきー！は110cm、川北は100cmと、意外にもジャンプ力を発揮するMAD5メンバー。本家ザコシは全裸になって気合いを入れると「アーイヤー！」と叫びながらジャンプを決めた。

ピンと伸びた美しすぎる180度以上の開脚に、MAD5メンバーは「やっば、すごいや」「めっちゃきれい」「左右対称」と大喝采。ジャンプの高さも脅威の160cmを記録し、本家の貫禄と抜群の健康度を見せつけた。視聴者からも「人間ばなれしてる」「芸術」「こんなんあり得るの？」「度肝抜かれた」などの声が寄せられた。