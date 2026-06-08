「めっちゃおめでとう」原口あきまさ、息子の顔出し誕生日ショット公開「お父さんが一番ハッピー？」
ものまねタレントの原口あきまささんは6月7日、自身のInstagramを更新。息子たちの誕生日を報告し、顔出しショットを公開しました。
【写真】原口あきまさの息子たち
また「次男・勝太は誕生日に練習試合に先発スタメン出場」。「三男・大駕君も練習試合があり」、どちらも勝利したようです。「ホークスも勝ち、父ちゃんご機嫌にこにこ 最高な日にたくさんのプレゼントを自分がもらえた気分になりました！笑笑」と、うれしそうに報告しました。
コメントでは「ダブルでスペシャルなお誕生日おめでとうございます 頼もしい！これからも成長楽しみですね」「野球で活躍素晴らしい ますます原口家にとって素敵な一年になるね」「みんなハッピー お父さんが一番ハッピー？」「めっちゃおめでとうございます！」「いつも 原口様のお話しに魅了されます。お幸せのご様子！ブラボー」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】原口あきまさの息子たち
「これからも成長楽しみですね」原口さんは「6月の原口家は、お祝い続き！1日に、四男・功大君が8歳になりました。本日、7日には、次男・勝太君が13歳になりました。主役はこの2人!!」とつづり、4枚の写真を投稿。2枚目は、バースデーケーキの前で満面の笑みを見せる四男の姿です。指で「8」を表しています。4枚目は「13」のナンバーキャンドルが飾られたフルーツタルトの前に、4人の息子たちが並んだ集合ショットです。皆いい笑顔を見せており、仲の良さが伝わってきます。
コメントでは「ダブルでスペシャルなお誕生日おめでとうございます 頼もしい！これからも成長楽しみですね」「野球で活躍素晴らしい ますます原口家にとって素敵な一年になるね」「みんなハッピー お父さんが一番ハッピー？」「めっちゃおめでとうございます！」「いつも 原口様のお話しに魅了されます。お幸せのご様子！ブラボー」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
「長男の誕生日」2月14日にも「歯っピー歯レンタイ！ですし〜、長男の誕生日ですし〜。心からおめでとう！家族でお祝い」と、息子4人の集合ショットを公開していた原口さん。家族からもらったと思われるチョコレートを持ち、変顔をした自撮りショットも載せています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)