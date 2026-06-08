LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEによるコラボレーションシングル「ICONIC BY MISTAKE」が、6月12日13時にリリースされる。また、あわせて本楽曲のロゴモーションも公開となった。

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今回公開されたロゴモーションは、柔らかな羽根と穏やかな雰囲気のサウンドで始まる。その後、すぐに映像の画面が急激に揺れ、羽根が落ちていき、“I'm iconic by mistake”というフレーズとともにメロディが流れる構成となっている。

また、3組は6月11日に放送される韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演し、本楽曲を初披露する。それぞれの所属事務所であるSOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsは、「この夏、世界中のファンの皆さんのために、完成度の高いパフォーマンスはもちろん、様々なコンテンツを披露する予定ですので、ぜひ皆さんの応援をお願いいたします」とコメントを発表している。

（文＝リアルサウンド編集部）