DOPING PANDA、the band apartとの鉄板企画＜mellow fellow 2026＞開催へ
DOPING PANDAとthe band apartによるツーマンライブ企画＜mellow fellow＞が、2026年11月20日(金)に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。
これまでに幾度となく競演を重ねてきた盟友同士による鉄板企画は、2025年4月に開催された＜ITaFES＞以来のステージとなる。当日はメンバー総勢7人によるスペシャルセッションも予定されており、音楽ファンにとって見逃せない一夜となりそうだ。チケット先行受付は本日7日よりスタート。
■＜mellow fellow 2026＞
2026年11月20日(金)東京・恵比寿LIQUIDROOM
18:00 OPEN / 19:00 START
w/ the band apart
▼チケット情報
最速先行受付(抽選)：6月7日(日)20:00 〜 6月21日(日)23:59
FC会員優先先行受付(抽選)：https://dopingpanda.fanpla.jp/news/detail/80456
※DOPAMANIA CLUB会員のみ応募可
一般先行受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/
通常チケット代：5,500円(税込/+1 Drink代別)
デザインチケット代：5,800円(税込/+1 Drink代別)
オールスタンディング U-18：3,000円(税込/＋1Drink代別) ※18歳以下対象、当日身分証確認有
※デザインチケットはDOPAMANIA CLUB会員のみ対象
◾️DOPAMANIA CLUB会員限定ワンマンライブ＜the party＞
2026年7月20日（月・祝）東京・新代田FEVER 17:00 OPEN / 17:30 START
◾️＜Club DOPAMANIA 2026「unplugged」＞
2026年9月18日（金）神奈川・Billboard Live YOKOHAMA
1stステージ OPEN 17:00 START 18:00 / 2ndステージ OPEN 20:00 START 21:00
◾️＜Club DOPAMANIA 2026「タロティー 50祭」＞
2026年9月19日（土）東京・下北沢SHLETER
18:00 OPEN / 18:30 START / 対バン：T-BAND(仮)
関連リンク
◆DOPING PANDA オフィシャルサイト