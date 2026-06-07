参拝前に知っておきたい晴明神社の由緒

写真提供：晴明神社

晴明神社（せいめいじんじゃ）は、平安時代中期に活躍した陰陽師・安倍晴明公を祀る神社です。創建は寛弘4年（1007）。一条天皇の命により、晴明公の屋敷跡と伝わる現在の地に社殿が設けられたのが始まりとされています。

写真提供：晴明神社

安倍晴明公は、天文や暦、占いに通じ、朝廷から厚い信頼を得た人物。星や雲の動きから吉凶を読み解いたと伝わり、その偉業は、映画やドラマ、小説などにたびたび描かれています。晴明神社のご利益は、魔除け・厄除け。京都らしい歴史と神秘的な雰囲気にふれながら、心を整えたいときにも訪れたい一社です。



一の鳥居／写真提供：晴明神社

京都の主要道路のひとつである堀川通に面して立つ、晴明神社の一の鳥居。まず目を引くのが、中央に掲げられた社紋「晴明桔梗」の扁額です。晴明桔梗は、五芒星ともよばれ、陰陽道で用いられる祈祷呪符のひとつ。鳥居に社名ではなく社紋が掲げられているのは、全国的にも珍しいとされています。

境内を歩くと、鳥居だけでなく、本殿やお守り、授与品など、さまざまな場所に五芒星があしらわれていることに気づきます。神社全体を象徴する意匠として、参拝の際にぜひ注目してみてください。

旧・一条戻橋／写真提供：晴明神社

境内に入ってすぐ左手にある小さな橋が「旧・一条戻橋（いちじょうもどりばし）」です。安倍晴明公が橋の下に式神（しきがみ）を住まわせていたという伝説の残る「一条戻橋」を再現したものです。現在、堀川に架かる一条戻橋は平成7年（1995）に建て替えられたもの。晴明神社の境内にある橋は、先代の橋に使われていた欄干の親柱を移し、昔の風情を残す形で再現されています。

晴明井／写真提供：晴明神社

手水舎の近くにある「晴明井（せいめいい）」は、晴明公が念力によって湧き出させたと伝わる井戸。いまもこんこんと水が湧き出ています。水が流れ出る方向は、恵方を向いていて、立春の日に神職によって向きが変えられるのも特徴。飲用には向きませんが、お供えの水として、吉祥の水を持ち帰ることは可能です。



「刺繍朱印【桔梗】」初穂料1200円／写真提供：晴明神社

参拝の記念に受けたいのが、晴明神社の御朱印。なかでも人気を集めているのが、繊細な刺繍を施した「刺繍朱印」です。通年で授与されている桔梗の刺繍朱印は、晴明神社の社紋「晴明桔梗」ともゆかりの深い桔梗の花をモチーフにしたもの。境内には桔梗苑もあり6月中旬頃から9月下旬にかけて可憐な紫色の花が咲くころには、「刺繍朱印」の美しさをより感じられます。

「刺繍朱印【桜】」初穂料1200円／写真提供：晴明神社

左より「刺繍朱印【七夕】」、「刺繍朱印【紅葉】」各初穂料1200円／写真提供：晴明神社

刺繍朱印には、季節限定のものもあります。お花見シーズン（2026年は3月3日〜4月30日）は桜、旧暦の七夕の時期（2026年は6月1日〜8月29日）は笹飾り、秋（2026年は11月1日〜12月21日）には紅葉の刺繍を施した美しい御朱印が授与され、人気を集めています。



写真提供：晴明神社

晴明神社を象徴する「五芒星」は、陰陽五行説の木・火・土・金・水を表すとされ、魔除けの印として親しまれています。境内の授与所では、五芒星をあしらったお守りやお札を受けることができます。

左から「魔除ステッカー守・大」（赤、青）各初穂料1200円、「魔除ステッカー守・小」（赤、青の2枚組）初穂料1200円／写真提供：晴明神社

車やバイク、自転車などに貼れる「魔除ステッカー守」は、晴明神社らしい授与品のひとつ。追突しないように前に1枚、追突されないために後ろに1枚貼って交通の安全を守ります。大きいサイズは車に、小さいサイズはバイク、自転車、ヘルメットなどに貼って、無事を祈ります。

「向上守」初穂料1200円／写真提供：晴明神社

営業力、学力アップを願う「向上守」、相手に勝つ、自分に勝つための「勝守」初穂料1200円といった珍しいお守りもあります。

「厄除けこんぶ茶（祈祷済み）」初穂料2000円 ※写真はイメージです／写真提供：晴明神社

「魔除けラムネ」初穂料1300円／写真提供：晴明神社

ほかにも五芒星の形に切り出された昆布が入った「厄除けこんぶ茶（祈祷済み）」や「魔除けラムネ」といった晴明神社でしか買えない授与品や参拝記念品もあり、京都らしく、珍しいおみやげを選びたい人にもおすすめです。

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Text：京都ライター事務所 小西尋子



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