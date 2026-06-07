横浜FCが23歳DFの交通事故を報告
横浜FCは7日、DF新保海鈴(23)の運転する普通乗用車が、東京都町田市の路上で軽微な物損事故を発生させたと報告した。
公式サイトによると、事故が起きたのは1日の16時50分頃。駐車中の新保の車が方向転換のため後方発進をする際、新保の車のタイヤと後方に駐車中の車(無人)のタイヤが接触した。新保に怪我はなく、警察への届け出と対応は完了しているという。
クラブは「今回の件につきまして、お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「再発防止に向け選手・スタッフへの注意喚起をするとともに、交通安全を徹底いたします」と表明した。
公式サイトによると、事故が起きたのは1日の16時50分頃。駐車中の新保の車が方向転換のため後方発進をする際、新保の車のタイヤと後方に駐車中の車(無人)のタイヤが接触した。新保に怪我はなく、警察への届け出と対応は完了しているという。
クラブは「今回の件につきまして、お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「再発防止に向け選手・スタッフへの注意喚起をするとともに、交通安全を徹底いたします」と表明した。