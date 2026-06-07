DAIGO＆北川景子のディズニーシー満喫ショットに驚き 自然体の姿に「絶対身バレしてそう」
俳優の高橋光臣が6日までにInstagramを更新。DAIGO＆北川景子夫妻とのディズニーシーでのオフショットを公開した。
【別カット】北川景子、ディズニーシーで笑顔
高橋が「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目には、ミッキーマウスの顔を模したサングラスをかけた高橋とキャップをかぶって笑顔で佇む北川との2ショット、2枚目の写真は、高橋とサングラス姿のDAIGOがカメラにポーズを決める2ショットとなっている。
投稿の中で高橋は「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました。とにかく子供達の世話は大変なんだけど、今この瞬間が幸せな時間なんだと感じます」とつづっている。
ファンからは変装せずにディズニーシーを満喫する様子について「絶対身バレしてそう」「DAIGOすぐ分かる」「TDSでお見かけしました♪」などの声が集まっている。
引用：「高橋光臣」Instagram（@mitsuomitakahashi）
【別カット】北川景子、ディズニーシーで笑顔
高橋が「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目には、ミッキーマウスの顔を模したサングラスをかけた高橋とキャップをかぶって笑顔で佇む北川との2ショット、2枚目の写真は、高橋とサングラス姿のDAIGOがカメラにポーズを決める2ショットとなっている。
ファンからは変装せずにディズニーシーを満喫する様子について「絶対身バレしてそう」「DAIGOすぐ分かる」「TDSでお見かけしました♪」などの声が集まっている。
引用：「高橋光臣」Instagram（@mitsuomitakahashi）