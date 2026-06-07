柏木由紀子78歳、愛犬と表参道さんぽ 変わらぬ美しさに「まるで少女のよう」「素敵です」
女優の柏木由紀子が4日までにInstagramを更新。愛犬と過ごすオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】柏木由紀子78歳、愛犬を連れて笑顔の全身ショット
柏木が「ある日のポワン袖」と投稿したのはアニヴェルセルカフェ 表参道で撮影されたオフショット。写真には、レースのあしらわれたトップスとブラックデニムという装いの彼女が愛犬と笑顔で過ごす姿が収められている。投稿の中で彼女は「体型カバーになる好きな形です よい一日を！」とつづっている。
彼女のオフショットにファンからは「まるで少女のよう」「素敵です」「いつもお美しいですね！」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【別カット】柏木由紀子78歳、愛犬を連れて笑顔の全身ショット
柏木が「ある日のポワン袖」と投稿したのはアニヴェルセルカフェ 表参道で撮影されたオフショット。写真には、レースのあしらわれたトップスとブラックデニムという装いの彼女が愛犬と笑顔で過ごす姿が収められている。投稿の中で彼女は「体型カバーになる好きな形です よい一日を！」とつづっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）