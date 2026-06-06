新体制なでしこ、5得点大勝始動 開始25秒弾や谷川ゴラッソなど…清家＆藤野2発
狩野倫久監督が正式に指揮官に就任して最初の一戦。なでしこジャパンはGKの山下杏也加がゲームキャプテンを務め、4バックは右から清水梨紗、古賀塔子、南萌華、北川ひかるが並ぶ。アンカーに長野風花を置き、インサイドハーフの位置に長谷川唯と藤野あおば、右ワイドに清家貴子、左ワイドに宮澤ひなた、トップに谷川萌々子が入る形となった。
優勢に進めるなでしこジャパンは19分、相手ペナルティーエリア外でのボール保持者へ長野がプレッシング。そのまま奪いきるとフリーの清家にラストパスを送り、流し込んで2点目を獲得した。
29分には左サイドでスローインを受けた谷川が反転して中央へドリブルで前進すると、ペナルティーエリア外から右足を振りぬく。これがゴール右へ吸い込まれる圧巻のミドルシュートがさく裂した。
後半に入っても手を緩めないなでしこジャパンは49分と60分に藤野が追加点を獲得。初招集の竹重杏歌理と伊東珠梨もそれぞれ途中出場を果たしてA代表デビュー。そのまま試合は終了している。
なでしこジャパンは9日にもトレーニングマッチとして南アフリカと対戦する（ABEMAで生配信。国際Aマッチ扱い）。
【スコア】
なでしこジャパン 5−0 南アフリカ女子代表
【得点者】
1−0 1分 清家貴子（なでしこジャパン）
2−0 19分 清家貴子（なでしこジャパン）
3−0 29分 谷川萌々子（なでしこジャパン）
4−0 49分 藤野あおば（なでしこジャパン）
5−0 60分 藤野あおば（なでしこジャパン）
【動画】谷川ゴラッソ、清家25秒弾など5得点をチェック
⚽️国際親善試合⚽️— フジテレビサッカー (@cxfootball) June 6, 2026
🇯🇵なでしこジャパン🆚南アフリカ🇿🇦
＜🏟️YANMAR HANASAKA STADIUM・大阪＞
⏰前半1分
長野風花→清水梨紗のクロスに長谷川唯が飛び込む〜清家貴子が詰めてゴール‼️
なでしこジャパンが先制！👊
🇯🇵なでしこジャパン1️⃣-0️⃣南アフリカ🇿🇦
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🇯🇵なでしこジャパン🆚南アフリカ🇿🇦
＜🏟️YANMAR HANASAKA STADIUM・大阪＞
⏰前半19分
長野風花がプレッシャーをかけボールを奪う→清家貴子が追加点‼️
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🇯🇵なでしこジャパン🆚南アフリカ🇿🇦
＜🏟️YANMAR HANASAKA STADIUM・大阪＞
⏰前半29分
スローインから谷川萌々子が相手を交わし豪快なミドルシュート‼️
ゴール右隅に決まり追加点！👊
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🇯🇵なでしこジャパン🆚南アフリカ🇿🇦
＜🏟️YANMAR HANASAKA STADIUM・大阪＞
⏰後半4分
長谷川唯→谷川萌々子→右サイド藤野あおばが左隅にゴール‼️
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🇯🇵なでしこジャパン🆚南アフリカ🇿🇦
＜🏟️YANMAR HANASAKA STADIUM・大阪＞
⏰後半15分
藤野あおばが松窪真心とのワンツーで抜け出しゴール‼️
🇯🇵なでしこジャパン5️⃣-0️⃣南アフリカ🇿🇦
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