横須賀南警察署（資料写真）神奈川県警横須賀南署は１６日、死体遺棄の疑いで、横須賀市西浦賀１丁目、無職の男（７０）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午後５時１５分ごろ、自宅１階の和室に女性の遺体を放置した、としている。署によると、男は「遺体をそのまま放置した」と容疑を認め、「遺体は母親だと思う。手続きが自分の手には負えなかったので、そのままにした」と供述しているという。署によると、男は母親と２