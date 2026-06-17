奈良県下北山村の住宅の敷地内で、男性がクマに襲われる被害がありました。男性は、頭と顔から血が出るけがをしました。 警察によりますと、17日午前4時半すぎ、奈良県下北山村で、男性から「外にクマがいて襲われた」と110番通報がありました。 男性は、下北山村に住む60代とみられていて、住宅の離れにあるトイレから出たところ、クマ1頭に襲われたということです。 男性は頭と顔から血が出るけがをして、病院に搬送されまし