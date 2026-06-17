イオンのヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」約100店舗と「イオンスタイルオンライン」にて、ＴＶアニメ『銀魂』のキャラクター「エリザベス」をデザインしたＴシャツ6種類とルームウェア2種類が発売される。＞＞＞イオン限定のエリザベスアパレルをチェック！（写真20点）空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』