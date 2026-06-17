◇プロ野球 セ・パ交流戦 西武 1-0 阪神(16日、甲子園球場)西武の武内夏暉投手が6回無失点で5勝目を挙げ、チームの交流戦初優勝に貢献。試合後には喜びを語りました。ヒーローインタビューで「試合前から緊迫した試合で緊張しましたし、なんとかチーム一丸となって勝てて本当にうれしいです」とコメント。勝つか引き分けで初優勝という大事なマウンドを託されたことに「みんなからプレッシャーをかけられた」と笑顔で明かし、「で