新たな男性アイドルグループのメンバーを決めるオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6日、生放送され、デビューメンバー12人が決定した。グループ名は「KO1KEYS（コイキーズ）」と発表され、グローバルボーイズグループとして今秋日韓同時デビューする。

メンバーは、TOWA（濱田永遠、最終順位12位）、KOSUKE（照井康祐、同11位）、RYUJI（杉山竜司、同10位）、RYOGA（飯塚亮賀、同9位）、YURA（安部結蘭、同8位）、KEITO（小野慶人、同7位）、ISSA（柳谷伊冴、同6位）、w（後藤結、同5位）、SHINHAENG（オ・シンヘン、同4位）、SIYOUNG（パク・シヨン、同3位）、YOSHIKI（矢田佳暉、同2位）、K.DAIKI（加藤大樹、同1位）。

報道陣の取材に応じたK.DAIKIは「日本でも韓国でも通用する実力をつけるために、日々高め合って努力していきたい」と決意新た。SHINHAENGは「成長して東京ドームに行きたいです。東京ドームで会いましょう！」と日本語で意気込んだ。