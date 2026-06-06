坂井瑠星、NGKで“マキバオー”に騎乗 「乳首ドリル」鞭バージョンも披露
JRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手が4日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた特別公演『ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の「お兄ちゃんネル競馬コメディ」〜チーム矢作がやってくる！〜』に登場し、異例のお笑いデビューを果たした。
【動画】坂井瑠星ら登場『お兄ちゃんネル競馬コメディ』の様子
競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世界の競馬界を牽引する「チーム矢作」と共演。単なるゲスト出演ではなく、競馬をテーマにした本気の新喜劇が実現した。
「栗東うどん」を舞台に、日本調教馬として初めてブリーダーズカップ・クラシックを制したフォーエバーヤングなどの名馬が“夢をかなえるため人間になる”驚きのストーリー。
矢作師、坂井、古川は本人役で長セリフを担当するなど、大奮闘。坂井は、「誰がマキバオーや！」ネタでも知られる吉田裕（よしだ・ゆたか）に“騎乗”し、「乳首ドリル」を鞭バージョンで。さらに、島田珠代ともコラボするなどギャグ連発で沸かせた。
見逃し配信は「FANY ONLINEチケット」で6月11日まで。
【動画】坂井瑠星ら登場『お兄ちゃんネル競馬コメディ』の様子
競馬をこよなく愛する吉本芸人ビタミンS・お兄ちゃん、もじゃ吉田らと吉本新喜劇メンバーが、世界の競馬界を牽引する「チーム矢作」と共演。単なるゲスト出演ではなく、競馬をテーマにした本気の新喜劇が実現した。
矢作師、坂井、古川は本人役で長セリフを担当するなど、大奮闘。坂井は、「誰がマキバオーや！」ネタでも知られる吉田裕（よしだ・ゆたか）に“騎乗”し、「乳首ドリル」を鞭バージョンで。さらに、島田珠代ともコラボするなどギャグ連発で沸かせた。
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