[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(21-22位決定戦)第2戦](アイスタ)

※15:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 51 菅沼一晃

DF 7 文仁柱

DF 27 羽田健人

DF 34 湯岑滉生

DF 85 箱崎達也

MF 8 荒木大吾

MF 9 中村駿

MF 10 北龍磨

MF 15 山田直輝

MF 21 横山智也

FW 17 川本梨誉

控え

GK 31 セランテス

DF 4 甲斐健太郎

DF 23 外山凌

DF 26 大串昇平

MF 14 生地慶充

MF 39 泉澤仁

FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ

FW 77 山谷侑士

FW 99 ファビオ・アセヴェド

監督

石丸清隆

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 47 桃井玲

DF 34 鄭翔英

DF 42 金浦真樹

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 15 木内達也

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 27 本保奏希

FW 10 三木直土

FW 24 星景虎

控え

GK 1 寺沢優太

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 14 河村匠

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 8 東條敦輝

FW 9 篠田大輝

監督

林健太郎