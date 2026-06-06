岐阜vs鳥取 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(21-22位決定戦)第2戦](アイスタ)
※15:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 51 菅沼一晃
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 34 湯岑滉生
DF 85 箱崎達也
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 15 山田直輝
MF 21 横山智也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 23 外山凌
DF 26 大串昇平
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 14 河村匠
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
FW 9 篠田大輝
監督
林健太郎
※15:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 51 菅沼一晃
DF 7 文仁柱
DF 27 羽田健人
DF 34 湯岑滉生
DF 85 箱崎達也
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 10 北龍磨
MF 15 山田直輝
MF 21 横山智也
FW 17 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 26 大串昇平
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
FW 77 山谷侑士
FW 99 ファビオ・アセヴェド
監督
石丸清隆
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 47 桃井玲
DF 34 鄭翔英
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 15 木内達也
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 27 本保奏希
FW 10 三木直土
FW 24 星景虎
控え
GK 1 寺沢優太
DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 14 河村匠
DF 66 ムン・ミン
MF 2 藤田一途
MF 8 東條敦輝
FW 9 篠田大輝
監督
林健太郎