横浜FCvs山口 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-14位決定戦)第2戦](ニッパツ)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 14 高塩隼生
MF 39 遠藤貴成
MF 46 福岡湧大
FW 23 前田勘太朗
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 3 大岩一貴
DF 15 板倉洸
DF 18 亀川諒史
MF 2 小澤亮太
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 20 末永透瑛
MF 40 成岡輝瑠
FW 19 山本駿亮
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 14 下堂竜聖
DF 49 峰田祐哉
MF 17 田邉光平
MF 22 奥山洋平
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 81 木村有磨
FW 34 古川大悟
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
MF 14 高塩隼生
MF 39 遠藤貴成
MF 46 福岡湧大
FW 23 前田勘太朗
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[レノファ山口FC]
先発
GK 99 遠藤雅己
DF 3 大岩一貴
DF 15 板倉洸
DF 18 亀川諒史
MF 2 小澤亮太
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 20 末永透瑛
MF 40 成岡輝瑠
FW 19 山本駿亮
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 14 下堂竜聖
DF 49 峰田祐哉
MF 17 田邉光平
MF 22 奥山洋平
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 81 木村有磨
FW 34 古川大悟
監督
小田切道治