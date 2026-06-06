自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。初めての夫婦ゲンカを振り返った。

神奈川・葉山の自宅でロケが行われ、結婚38年となる夫婦の絆をチェックするべく「初めてケンカした時の原因は？」とのクイズが出された。

これに里紗さんは「予期せぬ来客 アサリのボウルを投げました」と驚きの回答。「絶対覚えてないと思う。酔っ払って」と続けた。

「娘が生まれて。夜中あまり寝られないような状態の時に、主人がお客さんをたくさん連れてきまして」と回顧し、「こっちは買い物にも行けない、夜も眠れないっていう中でお客さん連れてきて。で本人は酔っ払って寝ちゃったので、ムカついて」と振り返った。

その際翌朝のスープ用に、アサリを水を入れたボウルに漬けて砂出しをしていたと言い、「そのボウルを、寝ている主人に投げつけた」とぶっちゃけた。

衝撃のエピソードにMCの藤本美貴と「品川庄司」庄司智春夫妻は「えーっ！」「カッコいい！」と仰天。覚えているかと問われた伸晃氏は黙って「すみません〜」と書いたスケッチブックを披露した。

里紗さんは「私本当にムカついて、“私寝てないのよー！”みたいな」と繰り返して笑わせた。