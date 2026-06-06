「予想していなかった」吉田麻也が日本代表に再合流…22番を継承した冨安健洋「日本での一週間でもかなりいい影響を与えてくれた」

「予想していなかった」吉田麻也が日本代表に再合流…22番を継承した冨安健洋「日本での一週間でもかなりいい影響を与えてくれた」