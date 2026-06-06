「借金、そんなことで…」韓国第1世代のゲーム実況者、突然この世を去る 後輩が悔しさをあらわに

韓国ゲーム実況者の第1世代、ナンニングさん（本名：ハン・テシク）の訃報が伝えられた。

6月6日、配信者のモンキーはSNSを通じて、ナンニングさんの訃報を伝えた。

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モンキーが公開した訃報によると、去る6月5日にナンニングさんは死亡した。享年46歳。出棺は6月7日午前に行われ、埋葬地は仁川（インチョン）家族公園だ。

同日、モンキーは「本当に好きで尊敬していた兄貴、兄貴を見ながらもっと一生懸命頑張ったが、今はとても悔しく、失望している」と伝えた。

（写真＝MCN）ナンニングさん

続けて、「借金、そんなことでなぜ良くない選択をしたのか。本当に尊敬していたのに、正直に言って、腹が立つ。悔しくて正気ではいられない」として、「残された家族の方は何の罪があるというのか。兄貴は一生、謝罪しながら生きてくれ」と綴った。

それとともに、モンキーは「とにかく、本当に尊敬し愛していたハン・テシク兄貴、そこでは安らかに眠って。会いに行って、挨拶をする」と追悼した。

なお、ナンニングさんはユーチューブなどで活動し、名を馳せたゲーム実況者で、2010年代の初頭からモバイルゲームとMMORPGコンテンツを基盤にした配信を行い、人気を博した。

（記事提供＝OSEN）

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