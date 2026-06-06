『名探偵プリキュア！』第19話「迷宮トレインにご招待！？」、修学旅行にゴウエモンが現れた！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第19話「迷宮トレインにご招待！？」が、あす6月7日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】列車が“迷宮トレイン”に変えられてしまった 第19話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第19話「迷宮トレインにご招待！？」あらすじ
クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉について下調べを重ね、びっしりと旅行のしおりに書き込んでいた。
ところが車内販売員が通りかかり、目を離した間に、ゆみのしおりがなくなってしまう。同時にポチタンが反応したのを見て、あんなとみくるは販売員を追いかける。ふたりが予想したとおり、販売員の正体はゴウエモンだった。次の停車駅までは30分の時間があったが、ゴウエモンは「列車の中で逃げ切ればいい」と言い、以前に学園で披露したからくり迷路を発動させ、「迷宮トレイン」へとふたりを招き入れる。
ゴウエモンが繰り出した切符の謎解きをクリアし、迷宮トレインに乗り込むあんなとみくる。最初に踏み入れた車両は食堂車だったが、列車がトンネルを抜け、再びあたりが明るくなった途端、乗客の悲鳴が響きわたる。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】列車が“迷宮トレイン”に変えられてしまった 第19話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
クラスメイトたちといっしょに列車で修学旅行に出かけるあんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）。実行委員長のゆみは、宿泊先の食事や温泉について下調べを重ね、びっしりと旅行のしおりに書き込んでいた。
ところが車内販売員が通りかかり、目を離した間に、ゆみのしおりがなくなってしまう。同時にポチタンが反応したのを見て、あんなとみくるは販売員を追いかける。ふたりが予想したとおり、販売員の正体はゴウエモンだった。次の停車駅までは30分の時間があったが、ゴウエモンは「列車の中で逃げ切ればいい」と言い、以前に学園で披露したからくり迷路を発動させ、「迷宮トレイン」へとふたりを招き入れる。
ゴウエモンが繰り出した切符の謎解きをクリアし、迷宮トレインに乗り込むあんなとみくる。最初に踏み入れた車両は食堂車だったが、列車がトンネルを抜け、再びあたりが明るくなった途端、乗客の悲鳴が響きわたる。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。