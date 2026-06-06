【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】女子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米女子オープンは５日、パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、渋野日向子はイーブンパーで通算３アンダーとし、３位をキープした。

神谷そらは６８で回って２アンダーで９位、畑岡奈紗は１アンダーの１３位で決勝ラウンドへ進んだ。

多くのギャラリーを引き連れた渋野は、粘り強いプレーを続けた。「伸ばしたいところだったけど、まずは我慢強くできた」。ライバルたちもそれほどスコアを伸ばせない中で３バーディー、３ボギーのイーブンパーで踏みとどまった。

インスタートで、１番から始まる後半はバーディーを奪えず、耐える形になった。ショートホールの６番ではパーパットがカップに蹴られてボギーとなり、「すごくもったいなかった」。８番パー４では第２打がラフに入って第３打でグリーンに乗せたが、ピンまでは約５メートル。このパットを沈めたのが大きかったといい、「パーを取れて良かった」と振り返った。

全米女子オープンは昨年は７位、一昨年は自己最高の２位に入っている。「あと２日、しっかり自分のやるべきことをやって、目の前のことに集中して、楽しんで頑張りたい」。勝負の決勝ラウンドを見据えた。（帯津智昭）

神谷が上位に食い込む

２度目の出場となる２３歳の神谷が５アンダー、２ボギーの６８で回り、上位に食い込んだ。一昨年は通算１４オーバーで予選落ちしていただけに、「アンダーを出すことができた。これからの自信につながればいい」。初の決勝ラウンドに向け、「（予選を）やっと通ることができた。チャレンジャーなので、失うものは何もない」と意気込んだ。