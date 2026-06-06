元SKE48フリーアナ、美ボディ際立つぴったりタンクトップ＆ミニスカコーデ披露「爽やかセクシー」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が、6月4日に自身のInstagramを更新。タンクトップとミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元SKEフリーアナ「爽やかセクシー」ぴったりタンクトップ姿
後藤は、屋外を歩くセルフショットなどを複数枚投稿。身体のラインにぴったりとフィットしたライトグリーンのノースリーブタンクトップに、デニムのミニスカートを合わせたカジュアルな服装で、引き締まったスラリとした脚と美しいボディラインが際立っている。
また、6月22日に行われる「セント・フォース Official Book 2026-2027発刊記念」のトークイベントについても「後藤楽々×吉川七瀬 アイドル出身の2人によるここだけトーク！こんな形でイベントができるとは！！」と、意気込みも記している。
この投稿に、ファンからは「タンクトップ姿可愛い」「デニムミニスカの着こなし最高」「爽やかセクシー」「スタイル良すぎ」「イベント開催おめでとう」「ライトグリーンが華やかで似合う」「ミニスカートの脚が綺麗」などという反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元SKEフリーアナ「爽やかセクシー」ぴったりタンクトップ姿
◆後藤楽々、ミニスカ＆タンクトップコーデ披露
後藤は、屋外を歩くセルフショットなどを複数枚投稿。身体のラインにぴったりとフィットしたライトグリーンのノースリーブタンクトップに、デニムのミニスカートを合わせたカジュアルな服装で、引き締まったスラリとした脚と美しいボディラインが際立っている。
◆後藤楽々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「タンクトップ姿可愛い」「デニムミニスカの着こなし最高」「爽やかセクシー」「スタイル良すぎ」「イベント開催おめでとう」「ライトグリーンが華やかで似合う」「ミニスカートの脚が綺麗」などという反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
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