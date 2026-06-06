●今週の業種別騰落率ランキング



※6月5日終値の5月29日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 10 業種 値下がり： 23 業種

東証プライム：1557銘柄 値上がり： 565 銘柄 値下がり： 980 銘柄 変わらず他： 12 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 銀行業(0278) +5.71 福井銀 <8362> 、三菱ＵＦＪ <8306> 、みずほＦＧ <8411>

２. 海運業(0272) +5.55 川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>

３. 証券・商品(0279) +3.23 野村 <8604> 、大和 <8601> 、マーキュリア <7347>

４. 電気機器(0266) +2.34 日電波 <6779> 、京三 <6742> 、キオクシア <285A>

５. ガラス・土石(0261) +2.12 東洋炭素 <5310> 、ＡＧＣ <5201> 、東海カーボン <5301>

６. 鉱業(0252) +1.71 ＩＮＰＥＸ <1605> 、日鉄鉱 <1515>

７. 金属製品(0264) +1.30 ニッパツ <5991> 、東京綱 <5981> 、リンナイ <5947>

８. 倉庫・運輸(0274) +0.50 中央倉 <9319> 、上組 <9364> 、渋沢倉 <9304>

９. サービス業(0283) +0.49 クオンツ総研 <9552> 、ＴＲＥＨＤ <9247> 、エムスリー <2413>

10. 機械(0265) +0.47 サムコ <6387> 、ワイエイシイ <6298> 、日阪製 <6247>

11. その他製品(0269) -0.12 広済堂ＨＤ <7868> 、テクセンド <429A> 、アシックス <7936>

12. 保険業(0280) -0.17 ＦＰパートナ <7388> 、東京海上 <8766> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

13. 情報・通信業(0275) -1.09 ＦＩＧ <4392> 、ブイキューブ <3681> 、スカＪＳＡＴ <9412>

14. その他金融業(0281) -1.22 オリコ <8585> 、全国保証 <7164> 、イー・ギャラ <8771>

15. 精密機器(0268) -1.33 ノーリツ鋼機 <7744> 、テルモ <4543> 、セイコーＧ <8050>

16. 電気・ガス(0270) -1.70 レノバ <9519> 、メタウォータ <9551> 、東電ＨＤ <9501>

17. 陸運業(0271) -1.87 ＳＢＳＨＤ <2384> 、西武ＨＤ <9024> 、東京メトロ <9023>

18. ゴム製品(0260) -2.01 住友ゴ <5110> 、ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101>

19. 石油・石炭(0259) -2.03 コスモＨＤ <5021> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>

20. 非鉄金属(0263) -2.14 三井金属 <5706> 、東邦鉛 <5707> 、古河電 <5801>

21. パルプ・紙(0256) -2.23 トーモク <3946> 、レンゴー <3941> 、ザ・パック <3950>

22. 小売業(0277) -2.33 良品計画 <7453> 、Ｆ＆ＬＣ <3563> 、サガミＨＤ <9900>

23. 水産・農林業(0251) -2.44 ニッスイ <1332> 、極洋 <1301> 、Ｕｍｉｏｓ <1333>

24. 不動産業(0282) -2.65 ＡＤＷＧ <2982> 、大東建 <1878> 、霞ヶ関Ｃ <3498>

25. 化学(0257) -2.83 日本酸素ＨＤ <4091> 、稀元素 <4082> 、資生堂 <4911>

26. 食料品(0254) -2.86 伊藤園 <2593> 、東洋水 <2875> 、ＤｙＤｏ <2590>

27. 鉄鋼(0262) -3.05 新日本電工 <5563> 、丸一管 <5463> 、合同鉄 <5410>

28. 卸売業(0276) -3.51 ヨコレイ <2874> 、阪和興 <8078> 、紙パル商 <8032>

29. 繊維製品(0255) -3.57 ＳＭＩＮＯＥ <3501> 、東レ <3402> 、クラボウ <3106>

30. 空運業(0273) -3.89 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

31. 建設業(0253) -3.95 関電工 <1942> 、テスＨＤ <5074> 、トーエネク <1946>

32. 輸送用機器(0267) -5.09 武蔵精密 <7220> 、日産自 <7201> 、ＡＲＣＨＩＯ <543A>

33. 医薬品(0258) -5.66 あすか薬ＨＤ <4886> 、住友ファーマ <4506> 、栄研化 <4549>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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