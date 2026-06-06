「マジ素敵な母ちゃん」木下優樹菜、手作り弁当に絶賛の声！ 「いつも旨そうやなあ」「料理上手」
元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月5日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理を公開しました。
【動画】木下優樹菜の手作り弁当
コメントでは「食べたーーーーい」「マジ素敵な母ちゃん 料理上手で、うらやましい」「お弁当すご〜い美味しそう」「お弁当ほど大変でめんどくさい物はないと思ってます!とても素晴らしいお弁当ですね」「優樹菜めしはいつも旨そうやなあ」「いい母ちゃんー」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】木下優樹菜の手作り弁当
「食べたーーーーい」木下さんは「ここらのシーズンは食中毒に1番気をつけていきたいとこなので 朝時間がない時＋暑いからさっぱり食べたい＋食べる時間があまりない娘たちと彼にメニューを考えていかなきゃ」とつづり、1本の動画を投稿。「弁当総集編」と題し、さまざまな手作り弁当を公開しています。そぼろ丼やサンドイッチ、サケ弁当やハンバーガーなどとても豊富なメニューがあり、どれもおいしそうです。
「夜な夜なお弁当仕込んで」5月9日にも「急遽予定変更して夜な夜なお弁当仕込んで 早起きした甲斐があるくらいみんな喜んで食べてた」と、手作り弁当を公開していた木下さん。たくさんのおかずがあり、とてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)