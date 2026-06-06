元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月5日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木下優樹菜さん公式Instagramより）

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元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは6月5日、自身のInstagramを更新。おいしそうな手料理を公開しました。

【動画】木下優樹菜の手作り弁当

「食べたーーーーい」

木下さんは「ここらのシーズンは食中毒に1番気をつけていきたいとこなので　朝時間がない時＋暑いからさっぱり食べたい＋食べる時間があまりない娘たちと彼にメニューを考えていかなきゃ」とつづり、1本の動画を投稿。「弁当総集編」と題し、さまざまな手作り弁当を公開しています。そぼろ丼やサンドイッチ、サケ弁当やハンバーガーなどとても豊富なメニューがあり、どれもおいしそうです。

コメントでは「食べたーーーーい」「マジ素敵な母ちゃん　料理上手で、うらやましい」「お弁当すご〜い美味しそう」「お弁当ほど大変でめんどくさい物はないと思ってます!とても素晴らしいお弁当ですね」「優樹菜めしはいつも旨そうやなあ」「いい母ちゃんー」と、絶賛の声が寄せられました。

「夜な夜なお弁当仕込んで」

5月9日にも「急遽予定変更して夜な夜なお弁当仕込んで　早起きした甲斐があるくらいみんな喜んで食べてた」と、手作り弁当を公開していた木下さん。たくさんのおかずがあり、とてもおいしそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)