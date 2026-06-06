＜友だちに正論パンチ！＞学生時代の友人「自立した方がいいよ？」アドバイスした過去【第1話まんが】
私はノドカ。夫ケイタと、2歳の息子ソウマと暮らしています。会社員として共働きをしながら家事や育児をして、バタバタした毎日を送っています。バイトに講義にサークルにと、自分のためだけに思いっきり時間を使えた学生時代が懐かしく思えます。さてある朝、いつものようにソウマを保育園へ送っていくと、大学時代の友人に似た人を見かけました。同じサークル数人で旅行するほど仲良しでしたが、彼女がサークルを辞めてからは会っていませんでした。
保育園を去ろうとしたとき、赤ちゃんを抱いた女性が目に入りました。大学時代の友人、マリコに似た雰囲気の人でした。ただ私も急がなくてはいけないので、サッとその場を去りました。マリコは学部は違いますが、同じサークルでした。
マリコはいつもお嬢様のようなふわふわとした雰囲気でした。そして朝から夕方まで講義を入れていることを理由にバイトすらしようとしなかったのです。そんなマリコのことが、当時の私には世間知らずに見えていたのです。
マリコは大学時代のサークルの友人でした。私が所属していたのはゆるい文化系のサークル。仲間たちが集まると、マリコは穏やかにニコニコしながらみんなの話を聞いていました。
けれどそんなマリコのことが、私には世間知らずのお嬢様のように見えていたのです。私はマリコの将来を心配して「バイトして世間を知ったほうがいい」とか「時間がないなんて、ただの言い訳」などとアドバイスをするようになりました。ただ、マリコにしてみたら正論をぶつけられて耳が痛かったのかもしれません。
マリコがサークルを辞めてしまうと、違う学部だったため会わなくなりました。あれから何年も経った今、こうして再会するとは夢にも思っていませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
保育園を去ろうとしたとき、赤ちゃんを抱いた女性が目に入りました。大学時代の友人、マリコに似た雰囲気の人でした。ただ私も急がなくてはいけないので、サッとその場を去りました。マリコは学部は違いますが、同じサークルでした。
マリコはいつもお嬢様のようなふわふわとした雰囲気でした。そして朝から夕方まで講義を入れていることを理由にバイトすらしようとしなかったのです。そんなマリコのことが、当時の私には世間知らずに見えていたのです。
マリコは大学時代のサークルの友人でした。私が所属していたのはゆるい文化系のサークル。仲間たちが集まると、マリコは穏やかにニコニコしながらみんなの話を聞いていました。
けれどそんなマリコのことが、私には世間知らずのお嬢様のように見えていたのです。私はマリコの将来を心配して「バイトして世間を知ったほうがいい」とか「時間がないなんて、ただの言い訳」などとアドバイスをするようになりました。ただ、マリコにしてみたら正論をぶつけられて耳が痛かったのかもしれません。
マリコがサークルを辞めてしまうと、違う学部だったため会わなくなりました。あれから何年も経った今、こうして再会するとは夢にも思っていませんでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子