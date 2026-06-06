松山英樹は「73」で19位 久常涼33位で週末へ
＜メモリアル・トーナメント 2日目◇5日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は、第2ラウンドが終了した。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
23位から出た松山英樹は3バーディ・4ボギーの「73」と落としたが、トータル1オーバー19位タイに順位をやや上げた。4番、5番と連続バーディ発進。6番でボギーとしたが、7番でバウンスバックするなど流れ良く後半に向かった。だが、10番で2メートルから3パット、13番で1メートルが決まらずにボギー。最終18番はグリーン奥から3.5メートルと寄せきれずにボギーでの締めくくりとなった。久常涼は3バーディ・4ボギー・1トリプルボギーの「76」と崩れ、トータル3オーバー・33位タイに後退して週末に進む。トータル9アンダー・首位にJ.T.ポストン（米国）。トータル8アンダー・2位にライアン・ジェラルド（米国）が続く。大会3連覇がかかるスコッティ・シェフラー（米国）、世界ランク2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）はともにトータル1オーバー・19位タイにつけている。賞金総額2000万ドル（約63億6000万円）。優勝者には400万ドル（約6億3600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
メモリアル・トーナメント 2日目結果
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