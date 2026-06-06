＜速報＞畑岡奈紗は1つ落として後半へ 山下美夢有が前半2アンダーで浮上
＜全米女子オープン 2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは第2ラウンドが進行中。畑岡奈紗が前半で1つ落とし、首位と3打差のトータル2アンダー・15位タイで折り返した。
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昨年の「AIG女子オープン」（全英）覇者・山下美夢有は前半を4バーディ・2ボギーでプレー。トータル1アンダーに浮上している。渋野日向子は「71」で終えて首位と1打差の3位タイ。神谷そらが「68」をマークし、トータル2アンダーの上位争いに名を連ねた。桑木志帆はバーディ発進でトータル2アンダー・9位タイ。古江彩佳、吉田優利、佐久間朱莉はトータルイーブンパー・22位タイで前半をプレー中。ギャビー・ロペス（メキシコ）とキム・セヨン（韓国）がトータル4アンダーで首位。トータル3アンダー・3位タイには渋野、チョン・インジ（韓国）、キム・ヒョージュ（韓国）らが並んでいる。日本勢は史上最多23人が出場。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
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