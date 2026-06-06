『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が「この人とは働きたくない」と感じる一言について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

面接官も「一緒に働く人」を選んでいる

面接は能力を評価される場だと思っている就活生が多いですが、実はそれだけではありません。

面接官は採用担当者である前に、一人の社会人です。「この人と毎日同じ職場で働けるか」という視点で就活生を見ている部分が、思っている以上に大きいです。どれだけスペックが高くても、一緒に働きたいと思えない就活生は評価されにくい。これは採用の現場では当たり前のように起きていることです。

では、面接官が「この人とは働きたくない」と感じる一言の第1位は何か。それは「前職の話や前の環境への不満・愚痴」です。新卒の場合に置き換えると、「アルバイト先や学校、サークルへの不満や批判」がこれにあたります。

なぜ不満・愚痴が嫌われるのか

「バイト先の店長がひどくて」「ゼミの教授が全然評価してくれなくて」という話を面接でしてしまう就活生は、意外と多いです。

本人からすると、そういった環境の中で頑張ってきたことをアピールしたいわけですが、面接官の耳にはまったく違う形で届きます。面接官が感じるのは「この人は環境や他者のせいにしやすい人なんだな」という印象です。

しかも面接官はこう考えます。「今、他の職場や人の悪口を言っているということは、うちの会社に入っても同じことをするのではないか」と。これがかなり致命的なんですよね。愚痴や不満は、言った瞬間に「自分がどういう人間か」を相手に伝えてしまうものです。

無意識に出てしまうケースが一番怖い

厄介なのは、意図的に愚痴を言っているわけではないケースが多いという点です。

例えば「学生時代に頑張ったことは？」という質問に対して、「最初は環境が整っていなくて大変だったんですが、自分で改善して〜」と答える。一見ポジティブな話に見えますが、「環境が整っていなかった」という部分が愚痴として面接官に引っかかることがあります。

また「なぜ転職を考えているのですか？」という質問（中途の場合）や「なぜその業界を志望しているのか？」という文脈の中で、前の環境への不満がにじみ出てしまうこともあります。本人に悪気はなくても、ネガティブなニュアンスが漏れた瞬間に面接官の印象はガクッと下がります。

不満を「学び」に変換する意識を持つ

とはいえ、理不尽な環境や辛い経験を面接でまったく触れてはいけないわけではありません。大事なのは、語り方です。

「環境が悪かった」で終わらせるのではなく、「その状況の中で自分がどう動いたか」にフォーカスする。不満をそのまま口にするのではなく、そこから何を得たかという形に変換する。この意識があるだけで、同じ経験を話していても面接官に与える印象はまったく変わります。

面接の準備をするとき、自分のエピソードの中に無意識の愚痴が混じっていないか、一度見直してみてください。気づかないうちに評価を下げている一言が、案外潜んでいるものです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）