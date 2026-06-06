出演者発表

フィギュアスケートでプロに転向した「りくりゅう」こと三浦璃来さん・木原龍一さんの2人がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」（7月31日〜8月2日）の出演スケーター第1弾が5日、発表された。突然の情報解禁で超豪華メンバーが名を連ねた。SNSは「声出た！」と驚きが広がっている。

それは5日正午だった。「THE DESTINY」の公式Xが更新された。出演者の第1弾が明らかになった。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで銀メダルのアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルのミネルバ・ファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）の名が。「りくりゅう」の2人も含め、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアの表彰台に上がった3組が集結する。また同五輪のアイスダンスの銀、銅メダルの組も出演する。

SNSは「キャストが豪華すぎて思わず声出た！」「現役のトップカップルがこんなに日本に来てくれるなんて夢みたい」「りくりゅうの本気度が伝わってくる」「絶対に見に行きたい」「チケットの争奪戦が凄まじいことになりそう」などの書き込みが見られた。

ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の2人は、4月に現役引退を発表した。プロとしての道を歩むことを表明していた。



（THE ANSWER編集部）