〈仕事でもなく、メディア出演でもない…人気料理人・笠原将弘（53）が本当にやりたいこと〉から続く

雑誌の連載、テレビのレギュラー出演、商品開発や食のイベント――寝る間も惜しむように働く、東京・恵比寿の予約が取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）が出版した書籍は、通算100冊以上。愛と料理で人生のお悩みを解決する“問答レシピ”形式で人気を博した「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（小社刊）を機に、連載を通して最も思い出す一品を語ってくれた。（全6回の3回目／続きを読む）

【画像】“お悩み解決レシピ”を語る和食料理人・笠原将弘さん



笠原将弘さん（撮影 志水隆／文藝春秋）

――人生や季節の不調のお悩みを〈料理と回答〉のセットで解決していくという今回の企画は、笠原さんのなかでは新しい試みでしたか？

笠原将弘さん（以下、笠原） こういうのは初めてですよ。悩み相談。

――ちょっと変わったお悩みも多かったですけどね、「『冥土の土産』が食べ物だとしたら？」とか。

笠原 あれは面白かったし、難しかった。俺のセンスが問われるじゃん。

――レシピがおいしいのは大前提として、回答も大喜利みたいにひねりが効いていて楽しくて、ときにしんみりもして、毎回楽しみでした。

笠原 自分でもセンスがいいなって思います（笑）。あとは、小学生のときからテレビの「笑点」が好きでずっと観てたっていうのもあるよね。落語も好きだし。難しかったお題でいえば、「娘が結婚します。最後の一家団欒におすすめのレシピは？」っていうのもね、うちにも娘がふたりいるから、いろいろ想像しちゃった。

――娘さんが結婚されるとき、笠原さんはなにをつくりますか？

笠原 うちの娘たちは外食が好きだからね、たぶん家族みんなでレストランとかに食事に行くと思う。

眠れないんだったら、寝なきゃいい。潔く寝るのをあきらめて

――連載を通して最も思い出す一品はなんですか？

笠原 いろいろあるから一つに絞れないけど、ほらあの、一目惚れをして眠れない夜は…。

――豚バラ肉を煮よう、ですね。

笠原 眠れないんだったら、寝なきゃいい。もう潔く寝るのをあきらめてください。その時間を使って、料理をしたらいいんです。豚の角煮なら、まず最初はかたまり肉のまま茹でることになるでしょ。そのあと煮る時間だけでも45分かかるし、焼いたりなんだりするから、トータルで2時間から3時間くらい。煮ている間は、火加減を見ながら本を読んだり、スクワットしたり、なにかしないともったいない。

――最後のオチが、できあがった角煮を一目惚れの相手に鍋ごとプレゼントしようって。

笠原 これはね、味をしっかりつけてるから、ちゃんと冷蔵庫に入れておけば、3〜4日は日持ちします。冷めたら冷蔵庫に入れる。あったかいうちに入れちゃだめですよ、痛んじゃうからね。

――連載には入れられなかったけれど、これも紹介してみたかったという一品はありますか？

笠原 なんだろう、いっぱいレパートリーあるから。焼き鳥屋の息子としては鶏の唐揚げはつくりたかったけど、チューリップ唐揚げは紹介したから。クリスマスの時期に。

――心残りはないですか？

笠原 ないですよ。俺がお題に対して答えを考えてるわけだから、これつくってくれあれつくってくれっていう依頼じゃなかったから、それはないです。むしろお題によって、自分もこんな料理思いついたっていうのもあるし。さっきも話したけど、「『冥土の土産』が食べ物だとしたら」とかさ。こっちもストーリーをすごく考えてさ。面白かったです。

撮影 志水隆／文藝春秋

〈飲食店のオーダーミスに「いいよ、もうつくっちゃったんだからもらうよ」…焼き鳥店の息子として育った和食料理人・笠原将弘（53）と亡き父との思い出〉へ続く

（中岡 愛子）