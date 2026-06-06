塩分の摂りすぎが指摘されている日本人。スーパーで調味料や食品を買うときも、なるべく気をつけて選びたいものだ。ただ、せっかく選んだものが本当に「減塩」になっているか？ 正しく知っておく必要があるというのは、日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さん。減塩を気にする人が見るべき「食品表示」のポイントを教えてもらった。

無塩、減塩、◯％カット、控えめ……

生活習慣病の予防として、成人男性は1日7.5g未満、成人女性は6.5g未満が食塩摂取の目標量とされています（※1）。

日本は醤油や味噌、塩などの調味料を多用する料理が多く、日頃から塩分を多く摂っていると言われます。適切な摂取のために、食品の表示にも注目してみましょう。

食塩相当量に関連する消費者庁の食品表示基準は、ナトリウム量（※2）に応じて3つに分類されます（※3）。

「無塩」「食塩ゼロ」などは、ナトリウムを含まない旨を示します（100gあたり5mg未満）。「塩分控えめ」「低塩」などは、ナトリウム量が「低い」ことを示し（100gあたり120mg以下）、「減塩」「食塩〇％カット」などは、同種食品と比べてナトリウムが25％以上少ないことを示しています（味噌は15％、醤油は20％）。

「うすしお味」は必ずしも減塩にあらず

一方、気を付けたいのが「うすしお“味”」「塩“味”控えめ」といった文言。これらは味覚的な表現であり、味の印象を伝えているだけなのです。

例えば、スナック菓子でよく見かける「うすしお味」には、1袋（約55g）あたりのナトリウム量が約200mg含まれるものがあり、これは消費者庁の減塩に関する表示の基準を上回っています。

そこで、食品の「栄養成分表示」もチェックする習慣が大切です。

食品パッケージの裏面などにある栄養成分表示には、「食塩相当量（g）」として、その食品に塩がどのくらい含まれているかが示されています。冒頭でお伝えした、1日あたりの食塩摂取の目標量と比べてみましょう（※4）。

食品の表示を正しく理解して、賢く日々の減塩の工夫につなげてみてください。

※1）『日本人の食事摂取基準（2025年版）』厚生労働省（2024年）より

※2）食塩（塩化ナトリウム）はナトリウムと塩素が結合したもので、「食塩相当量（g）」は「ナトリウム（mg）×2.54÷1000」で算出される

※3）『早わかり食品表示ガイド（令和7年4月版・事業者向け）』消費者庁（2025年）より

※4）「栄養成分表示」は、1袋あたり、あるいは100gあたりなど、表示の単位がその食品によって異なるため注意が必要

（本稿は書籍『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』を一部抜粋・編集したものです）