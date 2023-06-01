小堺一機、ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』復帰「緊張しました」 堂本光一＆観月ありさが温かく迎える
タレントで俳優の小堺一機（70）が、4月からケガにより休演していたミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』について、6月5日から開幕した大阪公演で復帰を果たした。
小堺は3月31日、自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院。それに伴い、チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役を務める同作の4月日生劇場公演および５月博多座公演を休演していた。
【画像】大阪公演で復帰！舞台で元気な姿を見せた小堺一機
公演終了後、ウィリー・ウォンカ役の堂本光一とバケット夫人役の観月ありさとともにコメント取材に応じた小堺。「小堺さんが帰ってきてくださいました」と迎えられた小堺は「どうもありがとうございます。申し訳ありません、ご心配・ご迷惑かけたのに温かく迎えていただいて」と感謝した。
久しぶりの舞台に「緊張しましたね」と吐露。「あとブラッシュしてたところあって、みんなこなれてて」と他の演者たちのこれまでの努力を感じていたよう。改めて堂本が「本当にカンパニー全員がお待ちしておりました」と温かく言葉を掛けた。
小堺は日生劇場公演を客席で観劇したことを振り返り「あれもとても勉強になって、こんなに楽しい作品に俺は出てるんだって思って、リハビリにも力が入りました」と笑ってみせた。
原作は、1964年に出版されてから児童文学として世界的なベストセラーとなっているロアルド・ダールの小説『チョコレート工場の秘密』。物語の舞台は、世界中で人気のチョコレートを作っているウィリー・ウォンカのチョコレート工場。長年謎に包まれていた工場だが、“ゴールデンチケット”を当てた5人の子どもとその家族が招待され見学することに。ウォンカの案内で驚くべき体験をしていく。
小堺は3月31日、自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院。それに伴い、チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役を務める同作の4月日生劇場公演および５月博多座公演を休演していた。
【画像】大阪公演で復帰！舞台で元気な姿を見せた小堺一機
公演終了後、ウィリー・ウォンカ役の堂本光一とバケット夫人役の観月ありさとともにコメント取材に応じた小堺。「小堺さんが帰ってきてくださいました」と迎えられた小堺は「どうもありがとうございます。申し訳ありません、ご心配・ご迷惑かけたのに温かく迎えていただいて」と感謝した。
小堺は日生劇場公演を客席で観劇したことを振り返り「あれもとても勉強になって、こんなに楽しい作品に俺は出てるんだって思って、リハビリにも力が入りました」と笑ってみせた。
原作は、1964年に出版されてから児童文学として世界的なベストセラーとなっているロアルド・ダールの小説『チョコレート工場の秘密』。物語の舞台は、世界中で人気のチョコレートを作っているウィリー・ウォンカのチョコレート工場。長年謎に包まれていた工場だが、“ゴールデンチケット”を当てた5人の子どもとその家族が招待され見学することに。ウォンカの案内で驚くべき体験をしていく。