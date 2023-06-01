NY株式5日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　51111.08（-450.85　-0.87%）
ナスダック　　　25897.50（-933.46　-3.48%）
CME日経平均先物　65015（大証終比：-1655　-2.54%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10368.05（+7.73　+0.07%）
独DAX　 24759.05（-185.90　-0.75%）
仏CAC40　 8218.24（-26.05　-0.32%）

米国債利回り
2年債　 　4.162（+0.119）
10年債　 　4.542（+0.069）
30年債　 　5.005（+0.030）
期待インフレ率　 　2.370（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.038（+0.015）
英　国　　4.903（+0.005）
カナダ　　3.474（+0.037）
豪　州　　4.908（-0.009）
日　本　　2.658（-0.002）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.04（-3.00　-3.22%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4354.60（-150.40　-3.34%）

ビットコイン（ドル）
60381.38（-3194.49　-5.02%）
（円建・参考値）
967万7324円（-511981　-5.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ