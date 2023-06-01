ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４５０ドル安 ナスダックは３．５％の大幅安
NY株式5日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 51111.08（-450.85 -0.87%）
ナスダック 25897.50（-933.46 -3.48%）
CME日経平均先物 65015（大証終比：-1655 -2.54%）
欧州株式5日終値
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.162（+0.119）
10年債 4.542（+0.069）
30年債 5.005（+0.030）
期待インフレ率 2.370（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.474（+0.037）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.04（-3.00 -3.22%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4354.60（-150.40 -3.34%）
ビットコイン（ドル）
60381.38（-3194.49 -5.02%）
（円建・参考値）
967万7324円（-511981 -5.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51111.08（-450.85 -0.87%）
ナスダック 25897.50（-933.46 -3.48%）
CME日経平均先物 65015（大証終比：-1655 -2.54%）
欧州株式5日終値
英FT100 10368.05（+7.73 +0.07%）
独DAX 24759.05（-185.90 -0.75%）
仏CAC40 8218.24（-26.05 -0.32%）
米国債利回り
2年債 4.162（+0.119）
10年債 4.542（+0.069）
30年債 5.005（+0.030）
期待インフレ率 2.370（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.038（+0.015）
英 国 4.903（+0.005）
カナダ 3.474（+0.037）
豪 州 4.908（-0.009）
日 本 2.658（-0.002）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝90.04（-3.00 -3.22%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4354.60（-150.40 -3.34%）
ビットコイン（ドル）
60381.38（-3194.49 -5.02%）
（円建・参考値）
967万7324円（-511981 -5.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ