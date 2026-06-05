【何が出るかはお楽しみ!?】ミャクミャクの「暗闇で光る! 蓄光フィギュア」が新登場!
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャクの「暗闇で光る! 蓄光フィギュア」を発売する。
大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「暗闇で光る! 蓄光フィギュア」が新登場する。ミャクミャク蓄光フィギュア 全5種の価格は1,100円。6月上旬発売予定。企画 / 発売元はヘソプロダクション。
今度は蓄光になって登場! 全5種類展開!
販売場所は、2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など。販売場所によって導入時期が異なる。
何が出るかお楽しみのシークレット仕様!!
商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。掲載されている情報は発表日現在の情報。予告なしに変更されることがある。
(C)Expo 2025
大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャクの「暗闇で光る! 蓄光フィギュア」が新登場する。ミャクミャク蓄光フィギュア 全5種の価格は1,100円。6月上旬発売予定。企画 / 発売元はヘソプロダクション。
販売場所は、2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップ、など。販売場所によって導入時期が異なる。
何が出るかお楽しみのシークレット仕様!!
商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。掲載されている情報は発表日現在の情報。予告なしに変更されることがある。
(C)Expo 2025