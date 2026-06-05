浦和がサポーターの横断幕掲出違反を謝罪「クラブの責務を果たせなかった」
浦和レッズは5日、サポーターによる横断幕の掲出ルール違反があったと発表した。5月31日にJFE晴れの国スタジアムで行った岡山戦で発生したもので、クラブは「Jリーグ規約に定めるビジタークラブの責務を果たせなかったことを、ファジアーノ岡山様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。
クラブによると、ビジターエリアにおける横断幕の設置については「着座観戦されるお客様の視界確保」を目的として、横断幕の掲出エリアの一部を昨年の対戦時より約50cm下げるルールがあったが、それが徹底されなかった。また掲出が認められていない複数の箇所においても横断幕が掲出されていたという。
処分については記されていない。クラブは「あらためてホームクラブが定めるルールや安全基準を遵守することを大前提に、ファジアーノ岡山様との対戦時のみならず、今後のアウェイゲームにおける運営体制を見直し、再発防止に努めてまいります」としている。
クラブによると、ビジターエリアにおける横断幕の設置については「着座観戦されるお客様の視界確保」を目的として、横断幕の掲出エリアの一部を昨年の対戦時より約50cm下げるルールがあったが、それが徹底されなかった。また掲出が認められていない複数の箇所においても横断幕が掲出されていたという。
処分については記されていない。クラブは「あらためてホームクラブが定めるルールや安全基準を遵守することを大前提に、ファジアーノ岡山様との対戦時のみならず、今後のアウェイゲームにおける運営体制を見直し、再発防止に努めてまいります」としている。