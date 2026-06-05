本日の日経平均株価は、米ハイテク株安を受け半導体関連株の一角が売られ、前日比882円安の6万6588円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、日銀利上げ観測追い風に米金融株の一斉高に追随した三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ <8306> [東証Ｐ]、富士通と量子技術の保険分野適用を見据えた共同研究を開始した第一ライフグループ <8750> [東証Ｐ]など。そのほか、フィックスターズ <3687> [東証Ｐ]、ミネベアミツミ <6479> [東証Ｐ]、加賀電子 <8154> [東証Ｐ]の3社は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ 卸売業

<3156> レスター 東Ｐ 卸売業

<3687> Ｆスターズ 東Ｐ 情報・通信業

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4992> 北興化 東Ｓ 化学

<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品

<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品

<6135> 牧野フ 東Ｐ 機械



<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業

<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械

<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器

<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ 電気機器

<6823> リオン 東Ｐ 電気機器

<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器

<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<8084> ＲＹＯＤＥＮ 東Ｐ 卸売業



<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業

<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業

<8359> 八十二長野 東Ｐ 銀行業

<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業

<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業

<9256> サクシード 東Ｇ サービス業

<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業



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