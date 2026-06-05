タレントの熊田曜子（44）が6月4日、自身のInstagramを更新。ママ友の誕生日パーティーでポールダンスを披露した様子を公開したところ、一部で疑問の声が上がっている。

熊田といえば、2022年から本格的にポールダンスへ取り組み、国内外の大会にも出場。Instagramでもたびたびレッスン風景や競技動画を公開している。

5月9日と23日の投稿では、《#始めて4年4カ月》とハッシュタグを添え、トレーニングの成果を披露。ポールを使って空中を歩くような高度な技を見せるなど、その身体能力の高さがうかがえる内容だった。腕や脚、お腹には鍛え上げられた筋肉のラインも浮かび上がっており、日々ストイックに練習を重ねていることが伝わってくる。

今回話題となったのは、熊田が4日に投稿した一本の動画だ。会場のスクリーンには《Birthday Party》の文字が映し出され、その前に設置されたポールを使って熊田が華麗なポールダンスを披露している。

熊田はサテンのような光沢のある淡いピンク色のポールダンスウェア姿で登場。足元はゴールドの厚底ハイヒールを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせながら、ポールに身体を巻きつけたり、大きく開いたまま宙吊り状態で高速回転したりと、高度な技を次々と繰り出した。

ロングヘアをなびかせながら舞う熊田の姿に、会場からは「ようこちゃーん！」と歓声が上がり、スマートフォンを向ける参加者の姿も見られた。

投稿には《5月は大事なママ友のお誕生日パーティーがありポールダンスを踊らせてもらったよ 長女のおかげで知り合えて家族ぐるみで仲良くなれた大事な方々 愛と感謝の気持ちを込めて》と綴られており、大切な友人への祝福の思いが込められたパフォーマンスだったことがうかがえる。

さらに熊田は、《子供達が見ても安心な内容にしたよ》とも説明。子どもたちがいることに配慮したダンスだったことを明かしていた。

この投稿に対し、《かっこいいー！》や《美しすぎる〜》といった称賛の声が寄せられた一方、この件を報じたネットニュースのコメント欄には

《こんなの子供にわざわざ見せるものじゃない》

《成り立ちがナイトクラブで披露されるダンスだからなぁ。セクシーな感じが多い。近年はスポーツとして競技もあるとはいえ子供に見せるには抵抗あるわ》

《あの衣装で子供の前で踊られるのはさすがにヒヤヒヤするよね》

《子どもがいる場でこれはないわ》

などと厳しい意見も見受けられた。

「パーティーには、ポールダンス仲間も参加していたようです。熊田さんは投稿で《トップバッターで踊らせてもらえて恐縮でした》とも綴っており、あくまで複数の出演者の中の1人だったのでしょう。

ポールダンスはダンスや運動経験がなくても始めやすく、初心者向けクラスから少しずつステップアップできることから、幅広い年齢層に支持されています。最近では子ども向けの教室もあり、競技スポーツとしての認知も広がっています。

また、ポールダンスの衣装は露出が多いと思われがちですが、肌をポールに密着させることでグリップ力を高め、安全に技を行うという実用的な意味合いもあります。競技としてのポールダンスでは一般的なスタイルです。

ただ、そうした背景を知らない人が見れば、どうしてもセクシーな印象を抱きやすいのも事実です。まして今回は子どもたちも参加する誕生日パーティーだっただけに、さまざまな受け止め方が生まれたのでしょう」（芸能ライター）

熊田にとっては感謝を伝えるためのステージだったのだろう。しかし、見る人によってその印象は大きく異なったようだ。