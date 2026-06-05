サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお伝えする「FRIDAY UNITED」です。選手たちは７日「J2・J3百年構想リーグ」のプレーオフ最終戦に臨みます。



5月30日、J2・J3百年構想リーグで各地区の2位同士が戦うプレーオフラウンド第1戦に臨んだ鹿児島ユナイテッド。延長戦の末、J2新潟を1対0で破りました。試合終了間際に決勝点を挙げた広瀬選手は。





（鹿児島ユナイテッドFC・広瀬健太選手）「あのシーンは120分というところで、みんな足が止まってきていたと思うし、吉尾選手の足の疲れ具合からしてちょっとニアにくるのかなと信じ込んで走ったのが、たまたまボールが来た」７日はプレーオフラウンド最終戦。J2・J3百年構想リーグ5位を目指し、J2秋田と対戦します。（鹿児島ユナイテッドFC・福田望久斗選手）「このメンバーでやるのも最後だし、しっかり今までやってきたことを出せればいい。最終戦すごく良い試合で終われたらサポーターもたぶん嬉しいし、圧倒してJ2相手に勝てるように頑張りたい」また、17年ぶりに復活する「Jリーグのオールスター戦」が13日にMUFGスタジアム、東京・国立競技場で行われます。ユナイテッドからは地域リーグベストイレブンに選ばれた嵯峨選手と山田選手。さらにファン投票やJリーグの推薦で河村選手と吉尾選手、杉井選手、青木選手が出場します。そして、村主監督も、J2・J3 WESTーBの監督として指揮を執ります。